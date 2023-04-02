https://sputniknews.com.tr/20230402/abd-oklahomada-eglence-mekanina-silahli-saldiri-3-olu-1069056111.html
ABD Oklahoma'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü
ABD Oklahoma'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü
ABD'nin Oklahoma eyaletindeki eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T10:54+0300
2023-04-02T10:54+0300
2023-04-02T10:56+0300
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abd
oklahama
silah
eğlence
saldırı
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Yerel KOCO-TV'nin haberine göre, eyaletin Oklahoma kentindeki eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive'in (GVA) Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana ateşli silahların kullanıldığı şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 438 oldu. 1 Ocak-1 Nisan'da intiharlarda ateşli silahlarla 6 bin 6 kişi öldü, cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.
https://sputniknews.com.tr/20230329/abdde-atesli-silahlar-2023un-ilk-ceyreginde-10-binden-fazla-can-aldi-1068880102.html
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abd, oklahama, silah, eğlence, saldırı
abd, oklahama, silah, eğlence, saldırı
ABD Oklahoma'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü
10:54 02.04.2023 (güncellendi: 10:56 02.04.2023) Abone ol
ABD'nin Oklahoma eyaletindeki eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel KOCO-TV'nin haberine göre, eyaletin Oklahoma kentindeki eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive'in (GVA) Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana ateşli silahların kullanıldığı şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 438 oldu.
1 Ocak-1 Nisan'da intiharlarda ateşli silahlarla 6 bin 6 kişi öldü, cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.