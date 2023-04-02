https://sputniknews.com.tr/20230402/abd-oklahomada-eglence-mekanina-silahli-saldiri-3-olu-1069056111.html

ABD Oklahoma'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD Oklahoma'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki eğlence mekanında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T10:54+0300

2023-04-02T10:54+0300

2023-04-02T10:56+0300

dünya

abd

oklahama

silah

eğlence

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/1c/1044380323_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66ac222d72a7ddbdc349a673e30245c4.jpg

Yerel KOCO-TV'nin haberine göre, eyaletin Oklahoma kentindeki eğlence mekanında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive'in (GVA) Twitter hesabında paylaşılan bilgilere göre, ülkede yılbaşından bu yana ateşli silahların kullanıldığı şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 438 oldu. 1 Ocak-1 Nisan'da intiharlarda ateşli silahlarla 6 bin 6 kişi öldü, cinayetlerde veya kazara ateşlenen silahlarla 4 bin 432 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 901 kişi yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20230329/abdde-atesli-silahlar-2023un-ilk-ceyreginde-10-binden-fazla-can-aldi-1068880102.html

oklahama

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, oklahama, silah, eğlence, saldırı