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https://sputniknews.com.tr/20230329/abdde-atesli-silahlar-2023un-ilk-ceyreginde-10-binden-fazla-can-aldi-1068880102.html
ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı
ABD'de, ateşli silahların kullanıldığı çeşitli saldırılar sonucu yaşanan can kaybı, henüz 2023 yılın ilk çeyreği tamamlanmadan 10 bini geçti. 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T05:15+0300
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dünya
abd
ateşli silah
saldırı
silahlı saldırı
can kaybı
gun violence archive
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ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive (GVA), yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 2 olarak paylaştı.GVA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre yıl içinde intiharlarda kullanılan ateşli silahlarla 5 bin 742 kişinin öldüğü, cinayet kastı ve kaza ile kullanılan ateşli silahlarla 4 bin 260 kişinin öldüğü, 7 bin 519 kişinin de yaralandığı belirtildi.Aynı olaylarda 0-11 yaşlarında 59 ve 12-17 yaş aralığında 345 çocuğun ateşli silahların kullanımı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.Biden: Kongre'ye harekete geçmesi için yalvarmaktan başka bir şey yapamamABD Başkanı Joe Biden, Nashville'de 3'ü çocuk 6 kişinin hayatına mal olan okul saldırısının ardından, saldırı silahlarının satışını yasaklayacak mevzuat eksikliğinin sorumlusu olarak Amerikan Kongresi'ni işaret etti.Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının silah reformuyla ilgili soruları üzerine Biden, "Kongre'ye harekete geçmesi için yalvarmaktan başka bir şey yapamam. Bununla ilgili Kongre harekete geçmeli" şeklinde konuştu.Başkan Biden, Amerikan halkının çoğunluğunun saldırı silahlarına sahip olmanın tuhaf olduğunu düşündüğünü, kendisine verilen yürütme yetkisinin "tüm kapsamını" silahlı şiddetle mücadele için daha önce kullandığını ifade etti.Bayraklar yarıya indiÖte yandan, Tennessee'deki okul saldırısı üzerine, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ülkedeki tüm kamu binaları ve tesislerinde bayraklar yarıya indirildi.Başkent Washington'da da, Beyaz Saray başta olmak üzere, Kongre binası ve Washington Anıtı'ndaki bayrakların da yarıya indirildiği görüldü.Ayrıca kamu binalarıyla birlikte, ABD'deki tüm askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayraklar 31 Mart gün batımına kadar yarıda kalacak.ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti. Polis, saldırganın kendisinin de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli bir kadın olduğu bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-tennessee-eyaletindeki-ilkokul-saldirisina-iliskin-polis-kamerasi-goruntuleri-paylasildi-1068872486.html
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abd, ateşli silah, saldırı, silahlı saldırı, can kaybı, gun violence archive
abd, ateşli silah, saldırı, silahlı saldırı, can kaybı, gun violence archive

ABD'de ateşli silahlar 2023'ün ilk çeyreğinde 10 binden fazla can aldı

05:15 29.03.2023
© AAABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor
ABD'de silahlı şiddet olaylarının maliyeti yıllık 280 milyar doları geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AA
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ABD'de, ateşli silahların kullanıldığı çeşitli saldırılar sonucu yaşanan can kaybı, henüz 2023 yılın ilk çeyreği tamamlanmadan 10 bini geçti.
ABD'deki silahlı şiddet olaylarını arşivleyen Gun Violance Archive (GVA), yılbaşından bu yana silahlı şiddet olayları yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısını 10 bin 2 olarak paylaştı.
GVA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre yıl içinde intiharlarda kullanılan ateşli silahlarla 5 bin 742 kişinin öldüğü, cinayet kastı ve kaza ile kullanılan ateşli silahlarla 4 bin 260 kişinin öldüğü, 7 bin 519 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Aynı olaylarda 0-11 yaşlarında 59 ve 12-17 yaş aralığında 345 çocuğun ateşli silahların kullanımı sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Biden: Kongre'ye harekete geçmesi için yalvarmaktan başka bir şey yapamam

ABD Başkanı Joe Biden, Nashville'de 3'ü çocuk 6 kişinin hayatına mal olan okul saldırısının ardından, saldırı silahlarının satışını yasaklayacak mevzuat eksikliğinin sorumlusu olarak Amerikan Kongresi'ni işaret etti.
Beyaz Saray çıkışında basın mensuplarının silah reformuyla ilgili soruları üzerine Biden, "Kongre'ye harekete geçmesi için yalvarmaktan başka bir şey yapamam. Bununla ilgili Kongre harekete geçmeli" şeklinde konuştu.
Başkan Biden, Amerikan halkının çoğunluğunun saldırı silahlarına sahip olmanın tuhaf olduğunu düşündüğünü, kendisine verilen yürütme yetkisinin "tüm kapsamını" silahlı şiddetle mücadele için daha önce kullandığını ifade etti.

Bayraklar yarıya indi

Öte yandan, Tennessee'deki okul saldırısı üzerine, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ülkedeki tüm kamu binaları ve tesislerinde bayraklar yarıya indirildi.
Başkent Washington'da da, Beyaz Saray başta olmak üzere, Kongre binası ve Washington Anıtı'ndaki bayrakların da yarıya indirildiği görüldü.
Ayrıca kamu binalarıyla birlikte, ABD'deki tüm askeri garnizonlarda ve donanma gemilerinde bayraklar 31 Mart gün batımına kadar yarıda kalacak.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti. Polis, saldırganın kendisinin de aynı okuldan mezun olan 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli bir kadın olduğu bilgisini paylaşmıştı.
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir ilkokulda düzenlenen, 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili polis kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
DÜNYA
ABD'nin Tennessee eyaletindeki ilkokul saldırısına ilişkin polis kamerası görüntüleri paylaşıldı
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