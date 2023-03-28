https://sputniknews.com.tr/20230328/abdnin-tennessee-eyaletindeki-ilkokul-saldirisina-iliskin-polis-kamerasi-goruntuleri-paylasildi-1068872486.html
ABD'nin Tennessee eyaletindeki ilkokul saldırısına ilişkin polis kamerası görüntüleri paylaşıldı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki ilkokul saldırısına ilişkin polis kamerası görüntüleri paylaşıldı
ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir ilkokulda düzenlenen, 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili polis... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T22:25+0300
2023-03-28T22:25+0300
2023-03-28T22:25+0300
dünya
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tennessee
ilkokul
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kamera kayıtları
kamera görüntüleri
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Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD) polislerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Nashville'deki 'The Covenant' adlı özel Hristiyan okuluna en az iki saldırı silahı ve bir tabancayla girdiği görülen saldırganın, okul binasının 2. katına çıktığı ve büyük bir pencerenin yanındaki kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor.Polislerce etkisiz hale getirilen 28 yaşındaki saldırganın kullandığı silahlar ve okuldaki tahribatın fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı.Polis, saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 9 yaşlarındaki üç çocuğun yanı sıra okulun baş papazı, kızı ve 61 yaşındaki yardımcı öğretmenin öldüğünü ifade etti.Saldırgan cinsiyet değiştirmişMNPD'nin açıklamasına göre, kadın olduğu belirtilen saldırganın doğum kayıtlarına bakıldığında erkek olduğu tespit edildi.Polis Şefi John Drake, basın toplantısında, "Audrey Elizabeth Hale'in kendini transseksüel olarak tanımladığını" doğrularken, saldırganın cinsiyet değiştirmiş olmasının saldırıda etkili olup olmadığının araştırıldığını ancak bunun "hedefli bir saldırı" olduğunu söyledi.OlayABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan 'The Covenant' adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti.Polis, saldırganın, okulun mezunlarından 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli kadın olduğu bilgisini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/ilkokuldaki-silahli-saldirinin-ardindan-bidendan-kongreye-silahsizlanma-cagrisi-1068823087.html
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abd, tennessee, ilkokul, saldırı, silahlı saldırı, polis, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
abd, tennessee, ilkokul, saldırı, silahlı saldırı, polis, kamera, kamera kayıtları, kamera görüntüleri
ABD'nin Tennessee eyaletindeki ilkokul saldırısına ilişkin polis kamerası görüntüleri paylaşıldı
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ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bir ilkokulda düzenlenen, 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili polis kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.
Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD) polislerine ait vücut kamerası kayıtlarında, Nashville'deki 'The Covenant' adlı özel Hristiyan okuluna en az iki saldırı silahı ve bir tabancayla girdiği görülen saldırganın, okul binasının 2. katına çıktığı ve büyük bir pencerenin yanındaki kişiye defalarca ateş ettiği görülüyor.
Polislerce etkisiz hale getirilen 28 yaşındaki saldırganın kullandığı silahlar ve okuldaki tahribatın fotoğrafları da kamuoyuyla paylaşıldı.
Polis, saldırganın silahından çıkan kurşunlarla 9 yaşlarındaki üç çocuğun yanı sıra okulun baş papazı, kızı ve 61 yaşındaki yardımcı öğretmenin öldüğünü ifade etti.
Saldırgan cinsiyet değiştirmiş
MNPD'nin açıklamasına göre, kadın olduğu belirtilen saldırganın doğum kayıtlarına bakıldığında erkek olduğu tespit edildi.
Polis Şefi John Drake, basın toplantısında, "Audrey Elizabeth Hale'in kendini transseksüel olarak tanımladığını" doğrularken, saldırganın cinsiyet değiştirmiş olmasının saldırıda etkili olup olmadığının araştırıldığını ancak bunun "hedefli bir saldırı" olduğunu söyledi.
Olay
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan 'The Covenant' adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti.
Polis, saldırganın, okulun mezunlarından 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale isimli kadın olduğu bilgisini vermişti.