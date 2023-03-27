https://sputniknews.com.tr/20230327/ilkokuldaki-silahli-saldirinin-ardindan-bidendan-kongreye-silahsizlanma-cagrisi-1068823087.html

İlkokuldaki silahlı saldırının ardından Biden'dan Kongre'ye 'silahsızlanma' çağrısı

İlkokuldaki silahlı saldırının ardından Biden'dan Kongre'ye 'silahsızlanma' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından, silahlanma ile ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların... 27.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-27T22:52+0300

2023-03-27T22:52+0300

2023-03-27T22:52+0300

joe biden

abd

silahlı saldırı

silahsızlanma

çağrı

kongre

dünya

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Beyaz Saray'da Kadın İşletmeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya değindi.Biden, 'iğrenç' ve 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımladığı saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.Silahlı saldırıların önlenmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini belirten Biden, saldırganın üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunduğuna dikkati çekti.Başkan Biden, saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını öngören kararnamesinin önemine değinerek, Kongre'ye silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılmasını öngören yasanın geçirilmesi çağrısında bulundu.ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230315/biden-saldiri-silahlarini-ve-yuksek-kapasiteli-sarjorleri-yasaklamaya-kararliyim-1068264986.html

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joe biden, abd, silahlı saldırı, silahsızlanma, çağrı, kongre