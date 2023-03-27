https://sputniknews.com.tr/20230327/ilkokuldaki-silahli-saldirinin-ardindan-bidendan-kongreye-silahsizlanma-cagrisi-1068823087.html
İlkokuldaki silahlı saldırının ardından Biden'dan Kongre'ye 'silahsızlanma' çağrısı
İlkokuldaki silahlı saldırının ardından Biden'dan Kongre'ye 'silahsızlanma' çağrısı
ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından, silahlanma ile ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T22:52+0300
2023-03-27T22:52+0300
2023-03-27T22:52+0300
joe biden
abd
silahlı saldırı
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çağrı
kongre
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Beyaz Saray'da Kadın İşletmeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya değindi.Biden, 'iğrenç' ve 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımladığı saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.Silahlı saldırıların önlenmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini belirten Biden, saldırganın üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunduğuna dikkati çekti.Başkan Biden, saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını öngören kararnamesinin önemine değinerek, Kongre'ye silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılmasını öngören yasanın geçirilmesi çağrısında bulundu.ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/biden-saldiri-silahlarini-ve-yuksek-kapasiteli-sarjorleri-yasaklamaya-kararliyim-1068264986.html
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joe biden, abd, silahlı saldırı, silahsızlanma, çağrı, kongre
joe biden, abd, silahlı saldırı, silahsızlanma, çağrı, kongre
İlkokuldaki silahlı saldırının ardından Biden'dan Kongre'ye 'silahsızlanma' çağrısı
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ABD Başkanı Joe Biden, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırının ardından, silahlanma ile ilgili daha sıkı düzenlemeler getiren yasaların çıkarılması için Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı.
Beyaz Saray'da Kadın İşletmeleri Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ABD Başkanı Joe Biden, burada yaptığı konuşmada, Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya değindi.
Biden, 'iğrenç' ve 'bir ailenin en kötü kabusu' şeklinde tanımladığı saldırıyla ilgili incelemelerin devam ettiğini ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.
Silahlı saldırıların önlenmesi için daha çok şey yapılması gerektiğini belirten Biden, saldırganın üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunduğuna dikkati çekti.
Başkan Biden, saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını öngören kararnamesinin önemine değinerek, Kongre'ye silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılmasını öngören yasanın geçirilmesi çağrısında bulundu.
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan The Covenant adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirdi.