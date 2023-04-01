https://sputniknews.com.tr/20230401/yarin-son-gun-secmen-listeleri-askidan-iniyor-1069031217.html

Yarın son gün: Seçmen listeleri askıdan iniyor

Yarın son gün: Seçmen listeleri askıdan iniyor

14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde oy kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, YSK ve e-Devlet tarafından hizmete sunulan 'yurt içi seçmen... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T10:46+0300

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2023 türkiye seçimleri

seçim

seçmen

seçmen sorgulama

liste

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

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YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz. Ancak 2 Nisan itibariyle seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre sona erecek.Bu tarihten itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.2023 seçmen kaydı sorgulama ekranına bu bağlantıdan ulaşılabilir.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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seçim, seçmen, seçmen sorgulama, liste, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)