https://sputniknews.com.tr/20230401/yarin-son-gun-secmen-listeleri-askidan-iniyor-1069031217.html
Yarın son gün: Seçmen listeleri askıdan iniyor
Yarın son gün: Seçmen listeleri askıdan iniyor
14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde oy kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, YSK ve e-Devlet tarafından hizmete sunulan 'yurt içi seçmen... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T10:46+0300
2023-04-01T10:46+0300
2023-04-01T10:47+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
seçmen
seçmen sorgulama
liste
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz. Ancak 2 Nisan itibariyle seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre sona erecek.Bu tarihten itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.2023 seçmen kaydı sorgulama ekranına bu bağlantıdan ulaşılabilir.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
seçim, seçmen, seçmen sorgulama, liste, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim, seçmen, seçmen sorgulama, liste, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
Yarın son gün: Seçmen listeleri askıdan iniyor
10:46 01.04.2023 (güncellendi: 10:47 01.04.2023) Abone ol
14 Mayıs'ta yapılacak 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde oy kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, YSK ve e-Devlet tarafından hizmete sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden nerede oy kullanacağını görüntüleyebilecek. Peki, seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır?
YSK ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan 'yurt içi seçmen kaydı sorgulama' ekranı üzerinden kolayca nerede oy kullanacağınızı görüntüleyebileceksiniz. Ancak 2 Nisan itibariyle seçmen kayıtları askıdan inecek ve itirazlar için verilen süre sona erecek.
Bu tarihten itibaren vatandaşlar seçmen kayıtlarındaki yerler dışında oy kullanmak için değişiklik yapamayacak.
2023 seçmen kaydı sorgulama ekranına bu bağlantıdan
ulaşılabilir.