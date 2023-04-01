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Uzman uyardı: Markette satılan süt ürünlerinde ‘taban’ ve ‘tavan’ hırsızlığı
Uzman uyardı: Markette satılan süt ürünlerinde ‘taban’ ve ‘tavan’ hırsızlığı
Marketlerde satılan bir kutu bardak ayranın kaç mililitre olduğunun net bir ölçüsü olmadığını savunan Hürriyet yazarı Sefer Levent, "Bunun adı taban... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023-04-01T11:04+0300
yoğurt
yaşam
hırsızlık
ambalaj
ayran
salça
gramaj
market
sefer levent
pahalı
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Marketlerde satılan bazı ürünlerin kaç mililitre olduğunun net bir ölçüsü olmadığını savunan Hürriyet yazarı Sefer Levent, yoğurt, ayran, meyve suyu, reçel, salça gibi ürünlerin alımında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. "Ayranlar 285 ml’den bir başlıyor 200, 175, 170’e kadar boy boy gidiyor. Üstelik bu fark sadece markalar arasında da yaşanmıyor. Aynı markada da farklar yaşanıyor" diyen Levent, "Üstelik bu ürünlerin kutularını yan yana dizdiğinizde hepsinin aynı olduğunu görüyorsunuz. 200 ml’lik ayran ile 170 ml’lik ayranı aynı anda açın. İkisinin de bardağın üstüne kadar dolu olduğunu fark edeceksiniz" ifadelerini kullandı.'Bunun adı taban hırsızlığı'Alınan ürünlerin tabanlarına bakmak gerektiğine dikkat çeken Levent şunları aktardı:'Taban hırsızlığı yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış'Ambalajıyla oynanan diğer bir ürünün de yoğurt olduğunu belirten Levent, "Oynanmadık yeri kalmamış durumda. Taban hırsızlığı yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış. Yoğurt kaplarını hem aşağıdan hem yukarıdan öyle bir sıkıştırmışlar ki zavallı yoğurt arada sıkışıp kalmış. Koca bir kase yoğurt aldığınızı sanıyorsunuz ama eve gelip açıp bir kâseye boşalttığınızda gerçek ile yüzleşiyorsunuz. Gramlar boy boy ama ambalajlar karşıdan standart. Fark nerede? Taban ve tavanlar farklı" dedi ve ekledi:'Bir standart yok ve birileri sizi aldatmaya çalışıyor'
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yoğurt, hırsızlık, ambalaj, ayran, salça, gramaj, market, sefer levent, pahalı, pahalılaşma, hayat pahalılığı, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı
yoğurt, hırsızlık, ambalaj, ayran, salça, gramaj, market, sefer levent, pahalı, pahalılaşma, hayat pahalılığı, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı

Uzman uyardı: Markette satılan süt ürünlerinde ‘taban’ ve ‘tavan’ hırsızlığı

11:00 01.04.2023 (güncellendi: 11:04 01.04.2023)
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAUABD- Market
ABD- Market - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© AFP 2023 / CHARLY TRIBALLEAU
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Marketlerde satılan bir kutu bardak ayranın kaç mililitre olduğunun net bir ölçüsü olmadığını savunan Hürriyet yazarı Sefer Levent, "Bunun adı taban hırsızlığı, o yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış. Birileri sizi aldatmaya çalışıyor" dedi.
Marketlerde satılan bazı ürünlerin kaç mililitre olduğunun net bir ölçüsü olmadığını savunan Hürriyet yazarı Sefer Levent, yoğurt, ayran, meyve suyu, reçel, salça gibi ürünlerin alımında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. "Ayranlar 285 ml’den bir başlıyor 200, 175, 170’e kadar boy boy gidiyor. Üstelik bu fark sadece markalar arasında da yaşanmıyor. Aynı markada da farklar yaşanıyor" diyen Levent, "Üstelik bu ürünlerin kutularını yan yana dizdiğinizde hepsinin aynı olduğunu görüyorsunuz. 200 ml’lik ayran ile 170 ml’lik ayranı aynı anda açın. İkisinin de bardağın üstüne kadar dolu olduğunu fark edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

'Bunun adı taban hırsızlığı'

Alınan ürünlerin tabanlarına bakmak gerektiğine dikkat çeken Levent şunları aktardı:

"En az miktardaki ürünü içeren kutunun tabanın içeriye doğru iyice kıvrıldığını göreceksiniz. Bunun adı taban hırsızlığı. Taban içeriye doğru kıvrıldıkça bilin ki içerideki ürün azalıyor. Siz farkında olmadan o markanın 170 ml’lik fiyatı ile bir başka markanın 200 ml’lik ayranını kıyaslıyorsunuz. Kutulara karşıdan bakın aynı. 170 ml’lik ürünün ucuz olduğunu düşünüp alıyorsunuz. Oysa bilin ki hesabı litreye vurduğunuzda bilin ki o ürün belki de size daha pahalıya geliyor."

'Taban hırsızlığı yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış'

Ambalajıyla oynanan diğer bir ürünün de yoğurt olduğunu belirten Levent, "Oynanmadık yeri kalmamış durumda. Taban hırsızlığı yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış. Yoğurt kaplarını hem aşağıdan hem yukarıdan öyle bir sıkıştırmışlar ki zavallı yoğurt arada sıkışıp kalmış. Koca bir kase yoğurt aldığınızı sanıyorsunuz ama eve gelip açıp bir kâseye boşalttığınızda gerçek ile yüzleşiyorsunuz. Gramlar boy boy ama ambalajlar karşıdan standart. Fark nerede? Taban ve tavanlar farklı" dedi ve ekledi:

'Bir standart yok ve birileri sizi aldatmaya çalışıyor'

"1 kg diye aldığınız çoğu salçanın 800 gr’lara kadar düştüğünü cam şişelerin içeriye doğru kıvrıldıkça kıvrıldığını veya tabanlarının kalınlaştırıldığını göreceksiniz. Özetle, aldığınız pirince, makarnaya, kuruyemişe, bulgura, deterjana, tuvalet kâğıdına vs iyice dikkat edin derim. Fiyat kıyaslaması yaparken ambalajlarına, miktarlarına mutlaka dikkat edin. Bilin ki hiçbirinin standardı yok, ve birileri sizi aldatmaya çalışıyor. Kanmayın."

sosyal medya uygulamaları, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
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