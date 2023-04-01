https://sputniknews.com.tr/20230401/uzman-uyardi-markette-satilan-sut-urunlerinde-taban-ve-tavan-hirsizligi-1069031318.html

Uzman uyardı: Markette satılan süt ürünlerinde ‘taban’ ve ‘tavan’ hırsızlığı

Uzman uyardı: Markette satılan süt ürünlerinde ‘taban’ ve ‘tavan’ hırsızlığı

Marketlerde satılan bir kutu bardak ayranın kaç mililitre olduğunun net bir ölçüsü olmadığını savunan Hürriyet yazarı Sefer Levent, "Bunun adı taban... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T11:00+0300

2023-04-01T11:00+0300

2023-04-01T11:04+0300

yoğurt

yaşam

hırsızlık

ambalaj

ayran

salça

gramaj

market

sefer levent

pahalı

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Marketlerde satılan bazı ürünlerin kaç mililitre olduğunun net bir ölçüsü olmadığını savunan Hürriyet yazarı Sefer Levent, yoğurt, ayran, meyve suyu, reçel, salça gibi ürünlerin alımında dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. "Ayranlar 285 ml’den bir başlıyor 200, 175, 170’e kadar boy boy gidiyor. Üstelik bu fark sadece markalar arasında da yaşanmıyor. Aynı markada da farklar yaşanıyor" diyen Levent, "Üstelik bu ürünlerin kutularını yan yana dizdiğinizde hepsinin aynı olduğunu görüyorsunuz. 200 ml’lik ayran ile 170 ml’lik ayranı aynı anda açın. İkisinin de bardağın üstüne kadar dolu olduğunu fark edeceksiniz" ifadelerini kullandı.'Bunun adı taban hırsızlığı'Alınan ürünlerin tabanlarına bakmak gerektiğine dikkat çeken Levent şunları aktardı:'Taban hırsızlığı yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış'Ambalajıyla oynanan diğer bir ürünün de yoğurt olduğunu belirten Levent, "Oynanmadık yeri kalmamış durumda. Taban hırsızlığı yetmemiş bazı ürünlerde tavan hırsızlığı da yapılmış. Yoğurt kaplarını hem aşağıdan hem yukarıdan öyle bir sıkıştırmışlar ki zavallı yoğurt arada sıkışıp kalmış. Koca bir kase yoğurt aldığınızı sanıyorsunuz ama eve gelip açıp bir kâseye boşalttığınızda gerçek ile yüzleşiyorsunuz. Gramlar boy boy ama ambalajlar karşıdan standart. Fark nerede? Taban ve tavanlar farklı" dedi ve ekledi:'Bir standart yok ve birileri sizi aldatmaya çalışıyor'

https://sputniknews.com.tr/20230401/resmi-gazetede-yayimlandi-sosyal-medyaya-yeni-duzenleme-geldi-1069030754.html

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