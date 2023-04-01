https://sputniknews.com.tr/20230401/polonya-basbakani-duyurdu-kiev-varsovadan-100-zirhli-personel-tasiyici-siparis-etti-1069036399.html
Polonya Başbakanı duyurdu: 'Kiev, Varşova'dan 100 zırhlı personel taşıyıcı sipariş etti'
Polonya Başbakanı duyurdu: 'Kiev, Varşova'dan 100 zırhlı personel taşıyıcı sipariş etti'
Polonya Başbakanı Morawiecki, Kiev’in Varşova’dan 100 adet Rosomak zırhlı personel taşıyıcısı sipariş ettiğini belirtti. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T14:02+0300
2023-04-01T14:02+0300
2023-04-01T14:02+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
zırhlı araç
mateusz morawiecki
denis şmıgal
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, basın mensuplarına açıklamasında Ukrayna'nın Polonya'dan 100 adet Rosomak zırhlı personel taşıyıcı sipariş ettiğini söyledi. “Dün Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’dan 100 Rosomak siparişi aldım” diyen Morawiecki, sözlerini şöyle sürdürdü:Polonya yapımı Rosomak zırhlısı, Finlandiya şirketi Patria tarafından tasarlanan AMV XC-360r aracının lisanslı temel sürümü bazında üretilen tekerlekli bir zırhlı personel taşıyıcısı olarak biliniyor. Temel sürüm 30 mm'lik topla donatılmış bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/rusya-savunma-bakanligi-soygu-genelkurmay-baskanligi-komutanlari-ile-toplanti-yapti-1069032952.html
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ukrayna krizi, ukrayna, polonya, zırhlı araç, mateusz morawiecki, denis şmıgal
ukrayna krizi, ukrayna, polonya, zırhlı araç, mateusz morawiecki, denis şmıgal
Polonya Başbakanı duyurdu: 'Kiev, Varşova'dan 100 zırhlı personel taşıyıcı sipariş etti'
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Polonya Başbakanı Morawiecki, Kiev’in Varşova’dan 100 adet Rosomak zırhlı personel taşıyıcısı sipariş ettiğini belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, basın mensuplarına açıklamasında Ukrayna'nın Polonya'dan 100 adet Rosomak zırhlı personel taşıyıcı sipariş ettiğini söyledi. “Dün Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’dan 100 Rosomak siparişi aldım” diyen Morawiecki, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Söz konusu Rosomak’ların ödemesi bize gelen Avrupa fonlarından, ayrıca Ukrayna'ya gelen Amerikan fonlarından yapılacak.”
Polonya yapımı Rosomak zırhlısı, Finlandiya şirketi Patria tarafından tasarlanan AMV XC-360r aracının lisanslı temel sürümü bazında üretilen tekerlekli bir zırhlı personel taşıyıcısı olarak biliniyor. Temel sürüm 30 mm'lik topla donatılmış bulunuyor.