https://sputniknews.com.tr/20230401/polonya-basbakani-duyurdu-kiev-varsovadan-100-zirhli-personel-tasiyici-siparis-etti-1069036399.html

Polonya Başbakanı duyurdu: 'Kiev, Varşova'dan 100 zırhlı personel taşıyıcı sipariş etti'

Polonya Başbakanı duyurdu: 'Kiev, Varşova'dan 100 zırhlı personel taşıyıcı sipariş etti'

Polonya Başbakanı Morawiecki, Kiev’in Varşova’dan 100 adet Rosomak zırhlı personel taşıyıcısı sipariş ettiğini belirtti. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T14:02+0300

2023-04-01T14:02+0300

2023-04-01T14:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

zırhlı araç

mateusz morawiecki

denis şmıgal

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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, basın mensuplarına açıklamasında Ukrayna'nın Polonya'dan 100 adet Rosomak zırhlı personel taşıyıcı sipariş ettiğini söyledi. “Dün Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal’dan 100 Rosomak siparişi aldım” diyen Morawiecki, sözlerini şöyle sürdürdü:Polonya yapımı Rosomak zırhlısı, Finlandiya şirketi Patria tarafından tasarlanan AMV XC-360r aracının lisanslı temel sürümü bazında üretilen tekerlekli bir zırhlı personel taşıyıcısı olarak biliniyor. Temel sürüm 30 mm'lik topla donatılmış bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230401/rusya-savunma-bakanligi-soygu-genelkurmay-baskanligi-komutanlari-ile-toplanti-yapti-1069032952.html

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ukrayna krizi, ukrayna, polonya, zırhlı araç, mateusz morawiecki, denis şmıgal