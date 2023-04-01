İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.