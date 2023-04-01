https://sputniknews.com.tr/20230401/iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-saldiriya-iliskin-gozaltina-alinan-supheli-serbest-birakildi-1069037973.html
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T14:47+0300
2023-04-01T14:47+0300
2023-04-01T14:47+0300
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
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Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşuna ilişkin gözaltına alınan ve Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.