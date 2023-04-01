https://sputniknews.com.tr/20230401/iyi-parti-binasina-isabet-eden-kursunun-nereden-geldigi-lazer-ile-tespit-edildi-1069032622.html

İYİ Parti binasına isabet eden kurşunun nereden geldiği lazer ile tespit edildi

İYİ Parti binasına isabet eden kurşunun nereden geldiği lazer ile tespit edildi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunların sıkıldığı inşaatın lazer ile tespit edildiği belirlendi. Öte yandan, şüpheli adliyeye sevk edildi. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T11:44+0300

2023-04-01T11:44+0300

2023-04-01T11:44+0300

türkiye

iyi parti

istanbul

silahlı saldırı

silahlı saldırgan

lazer

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu. Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi.Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi.Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.M.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken söz konusu inşaat görüntülendi. İnşaatın İYİ Parti İl Başkanlığı binasının karşı cephesinde bulunduğu bina ile arasından D100 karayolu geçtiği görüldü.Öte yandan olaya ilişkin gözaltına alınan inşaat bekçisi adliyeye sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230331/icisleri-bakani-soyludan-iyi-parti-il-binasina-isabet-eden-kursunlarla-ilgili-aciklama-1069022896.html

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