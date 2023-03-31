İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Parti il binasına isabet eden kurşunlarla ilgili açıklama

"Devlet bir vesileyle Türk polisi, güvenlik güçleri bunları çözebilir ama dönüp buradan bir siyasal malzeme çıkarmanın hemen ortalığa düşüp yani, 'Bunun sebebi şudur.' diye bir çıkarım ortaya koymak şöyle en azından devletin kapısının eşiğinden kısa bir zaman da olsa geçmiş birisiyle örtüşmez, örtüşmemesi lazım. Özellikle silahtı, saldırıydı bu olaylar siyasal istismarda veya siyasal çıkarda kullanılmaması gereken olaylardır. Kullanılmaması lazım. Çünkü olayın nereden kaynaklandığını bilmiyorsunuz. Nasıl kaynaklandığını, kimdir olayın tahkikatını yapan ilgili profesyonel güvenlik birimlerinin neticelendirdiği sonuca bakmakla mükellefsiniz. Durup dururken Cumhurbaşkanına hakaret ediyorsunuz, onu tehdit ediyorsunuz. Onu kendinize hedef alıyorsunuz, işte diyorsunuz 'Bunun sebebi şudur, sen şöyle yaptın, böyle yaptı.' Olay başka bir şey çıktı. Şimdi en hafif tabiriyle hafifliktir bu. Bunu yapmamak, etmemek lazım ama maalesef bazen siyasetin şehveti, gerçekleri yapılması gerekenleri ortadan alıp götürüyor, götürdü. Orada böyle bir durum söz konusu. Savcılığa sevk edecekler, faili elde silahı elde. Olayın şekli şemaili belli. Ona göre de bir değerlendirme yapmış olacağız."