https://sputniknews.com.tr/20230331/soylu-acikladi-iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-yapilan-saldirinin-faili-yakalandi-1069016734.html
Soylu açıkladı: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının faili yakalandı
Soylu açıkladı: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının faili yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan failin yakalandığını açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T18:00+0300
2023-03-31T18:00+0300
2023-03-31T18:00+0300
türkiye
iyi parti
saldırı
silahlı saldırı
yakalama
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Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.
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iyi parti, saldırı, silahlı saldırı, yakalama
iyi parti, saldırı, silahlı saldırı, yakalama
Soylu açıkladı: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının faili yakalandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan failin yakalandığını açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.