https://sputniknews.com.tr/20230331/soylu-acikladi-iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-yapilan-saldirinin-faili-yakalandi-1069016734.html

Soylu açıkladı: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının faili yakalandı

Soylu açıkladı: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan saldırının faili yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sabah saatlerinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan failin yakalandığını açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T18:00+0300

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türkiye

iyi parti

saldırı

silahlı saldırı

yakalama

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Twitter hesabından açıklama yapan Soylu, "Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.

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iyi parti, saldırı, silahlı saldırı, yakalama