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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/is-dunyasi-deprem-bolgesinde-konut-seferberligi-baslatiyor-1-milyar-lira-nakdi-katki-verilecek-1069039392.html
İş dünyası deprem bölgesinde konut seferberliği başlatıyor: 1 milyar lira nakdi katkı verilecek
İş dünyası deprem bölgesinde konut seferberliği başlatıyor: 1 milyar lira nakdi katkı verilecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş Dünyası Konut Seferberliği” için 1 milyar lira nakdi katkı verilerek kampanyanın... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T16:03+0300
2023-04-01T16:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
tobb
türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
rifat hisarcıklıoğlu
deprem
iş dünyası
konut
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve TOBB Türkiye Sektör Meclis Başkanları çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, iş dünyasının deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi. TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantıda konut seferberliğine ilişkin ayrıntılar basın mensuplarıyla paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her milli mesele sonrasında hızla seferber olduklarını dile getirerek, bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi ve 4 bin 157 tır ve 725 kamyon yardım malzemesi ile 5 bin 699 çadır, bin 418 konteyner, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Hasar alan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için 4 projeyi ve “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceklerini belirtti.Depremden etkilenen vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için tüm kaynaklarının “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyası için seferber edildiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vererek kampanyayı başlatıyoruz. Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla da buna dahil oluyoruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacaklar” şeklinde konuştu.'Gün birlik olma günüdür'Tüm iş dünyasını ve hayırseverleri seferberliğe davet eden Hisarcıklıoğlu, “Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Siz de gelin ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi gelin hep birlikte ‘El Verin Ev Yapalım’, vereceğiniz destekle depremzedelerin yarınlarına umut olalım” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230328/gorurden-is-dunyasina-depreme-hazirlanmak-icin-20-milyar-dolardan-kacarsan-100-milyar-odersin-1068832289.html
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türkiye, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, deprem, iş dünyası, konut
türkiye, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb), rifat hisarcıklıoğlu, deprem, iş dünyası, konut

İş dünyası deprem bölgesinde konut seferberliği başlatıyor: 1 milyar lira nakdi katkı verilecek

16:03 01.04.2023 (güncellendi: 16:04 01.04.2023)
© AA / Gökhan BalcıTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© AA / Gökhan Balcı
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş Dünyası Konut Seferberliği” için 1 milyar lira nakdi katkı verilerek kampanyanın başlatılacağını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, "Gün birlik olma günüdür. Siz de gelin hep birlikte 'El Verin Ev Yapalım', vereceğiniz destekle depremzedelerin yarınlarına umut olalım" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve TOBB Türkiye Sektör Meclis Başkanları çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, iş dünyasının deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.
TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen toplantıda konut seferberliğine ilişkin ayrıntılar basın mensuplarıyla paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, her milli mesele sonrasında hızla seferber olduklarını dile getirerek, bugüne kadar 6 uçak, 7 gemi ve 4 bin 157 tır ve 725 kamyon yardım malzemesi ile 5 bin 699 çadır, bin 418 konteyner, 551 iş makinesi ve mobil vincin bölgeye sevk edildiğini söyledi.
Hasar alan şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için 4 projeyi ve “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyasını hayata geçirmeyi kararlaştırdıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, depremzedeler için kalıcı konutlar inşa edeceklerini belirtti.
Depremden etkilenen vatandaşların yaralarının bir an önce sarılması için tüm kaynaklarının “İş Dünyası Konut Seferberliği” kampanyası için seferber edildiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve iştiraklerimizde zorunlu olanlar dışında tüm harcama ve yatırımlarımızı durdurduk veya erteledik. Tüm kaynaklarımızı bu hayırlı işe seferber ediyoruz. 1 milyar lira nakdi katkı vererek kampanyayı başlatıyoruz. Odalarımızla, borsalarımızla, sektör meclislerimizle, kadın ve genç girişimci kurullarımızla, yani camiamızın tamamıyla da buna dahil oluyoruz. Onlar, 81 il ve 160 ilçede bu işin önderliğini üstlenecek ve yerele yayılmasını sağlayacaklar” şeklinde konuştu.

'Gün birlik olma günüdür'

Tüm iş dünyasını ve hayırseverleri seferberliğe davet eden Hisarcıklıoğlu, “Unutmayalım ki, bizler el ele verdiğimizde aşamayacağımız zorluk yoktur. Gün, bir olma, beraber olma, kenetlenme günüdür. Gün birlik olma günüdür. Siz de gelin ister bir blok, ister bir daire, ister bir tuğla karşılığı bağışta bulunun. Dayanışma ruhumuz ölümsüzleşsin. Millet olduğumuzu gösterelim. Şehirlerimizi tekrar ayağa kaldırmak için destek verelim. Kampanya sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi gelin hep birlikte ‘El Verin Ev Yapalım’, vereceğiniz destekle depremzedelerin yarınlarına umut olalım” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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Görür'den iş dünyasına: Depreme hazırlanmak için 20 milyar dolardan kaçarsan 100 milyar ödersin
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