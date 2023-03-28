https://sputniknews.com.tr/20230328/gorurden-is-dunyasina-depreme-hazirlanmak-icin-20-milyar-dolardan-kacarsan-100-milyar-odersin-1068832289.html

Görür'den iş dünyasına: Depreme hazırlanmak için 20 milyar dolardan kaçarsan 100 milyar ödersin

Görür'den iş dünyasına: Depreme hazırlanmak için 20 milyar dolardan kaçarsan 100 milyar ödersin

Deprem bilim uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara depremi öncesi TÜSİAD ve odaların, İstanbul ve çevre illerde bulunan OSB ve sanayi tesislerini bir an... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T08:12+0300

2023-03-28T08:12+0300

2023-03-28T08:12+0300

türkiye

deprem

naci görür

iş dünyası

marmara depremi

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Kahramanmaraş depreminden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul için sık sık uyarı ve açıklamalar yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ekonomi gazetesinden İbrahim Ekinci'ye yaptığı açıklamada, “İstanbul’da sanayi yerleşimi için de özel çalışma yapılmalı. Yakın çevre dahil çoğu sanayi kuruluşları ve OSB’lerin Marmara dışına çıkartılması gerekir” dedi. Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi “sanayi kenti” kabul edilen illerde ortaya çıkan gerçeklerin, sanayi yönünden de hiçbir hazırlık olmadığını gösterdiğini anlatan Görür, “Hazırlanmak için 20 milyar dolardan kaçarsan 100 milyar dolar ödersin. Can kaybı da ayrı” diye konuştu.Görür, özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep’te deprem sonrası ekonomik çarkların önemli ölçüde zarar gördüğünü ifade ederek şunları söyledi:'TÜSİAD, ticaret odaları depreme hazır mı?'Olası Marmara Depremi’nin, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi açıdan uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir sürece iteceğini ifade eden Naci Görür sözlerini şöyle sürdürdü:'Bizi sağır sultan duydu'Kahramanmaraş merkezli depremler konusunda defalarca uyarılarda bulunduklarını aktaran Prof. Dr. Görürü, “Memlekette Ticaret Bakanlığı ne yapıyor? Sorgulamak lazım. Salt bilimsel yorum yapıyoruz. Zarar sadece yıkım değil. Bu zararı eski duruma getirmek gerekecek. Ama siz ilerleyecek, çok daha ileri gidecektiniz. Depremle ilgilendiğimiz kentin bileşenleri olarak yapı stokuna özen gösterin… Bizim uyarılarımız geneldir. Değişmiyor. Depremin geleceğini yıllarca söyledik, ağzımızda tüy bitti. 6 Şubat’ta deprem oldu. Ben 3 Şubat’ta Osmaniye’de Kahramanmaraş’tan endişe ettiğimi söyledim. Bu nasıl bir iştir? 10 binlerce insanı ölüme mahkum ettik! Halk algılamış olsaydı bu olmazdı. Bizi sağır sultan duydu” dedi.Prof. Görür, Kahramanmaraş Depremi’nin etkisiyle Bingöl Karlıova bölgesinde riskin arttığını söyledi. Yine bu depremin stres transferi nedeniyle Adana bölgesinde hareketlenmeler mümkün. Görür’e göre Türkiye’de deprem beklenen bölge ve iller şöyle: Marmara, Erzincan, Bingöl – Karlıova, genel olarak Ege Bölgesi, İzmir– Antalya arası kıyı bölgeleri. Kayseri–Sivas–Erzincan’ın doğusu– Malatya’nın kuzeyi, İstanbul’da özellikle Avrupa yakası. Kıyılardan 10 km içinde kalan alanlarda şiddetli hissedilecek.Marmara için 7 maddelik hazırlık önerisiProf. Dr. Naci Görür, sosyal medyada da İstanbul için yapılması gerekenleri 7 madde halinde özetledi. Görür’ün paylaşımı şöyle:1-İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesi’nin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.2-İstanbul’a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu’ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.3-İstanbul’da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.4-İstanbul’da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.5-Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.6-Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.7-Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatandaş da işin içine sokulacaksa uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.

https://sputniknews.com.tr/20230326/prof-dr-naci-gorurden-istanbul-depremi-icin-uyari-7-maddede-alinmasi-gereken-onlemler-neler-1068763967.html

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