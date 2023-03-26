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Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı: 7 maddede alınması gereken önlemler neler?
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı: 7 maddede alınması gereken önlemler neler?
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için yeni bir uyarıda bulundu. Görür, 7 madde sıralayarak yetkililere seslendi. 26.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
naci görür
deprem
istanbul
önlem
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "İstanbul'un depreme hazırlanması" başlığıyla paylaşımda bulundu.Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:Görür'ün 7 maddede sıraladığı önlemler ise şu şekilde:
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naci görür, deprem, istanbul, önlem, türkiye
naci görür, deprem, istanbul, önlem, türkiye

Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için uyarı: 7 maddede alınması gereken önlemler neler?

10:18 26.03.2023 (güncellendi: 10:22 26.03.2023)
© AAİstanbul'da Marmara Denizi'ne yakın binaları
İstanbul'da Marmara Denizi'ne yakın binaları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
© AA
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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi için yeni bir uyarıda bulundu. Görür, 7 madde sıralayarak yetkililere seslendi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "İstanbul'un depreme hazırlanması" başlığıyla paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Görür, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar biraz uzun süreyle tweetler atacağım. Bu tweetler eğer dinlerlerse idareci ve siyasilere yönelik olacak. Yazarsam belki okurlar diyorum. Bizim öyle danışma komisyonlarına seçilmemizden bir şey çıkmıyor. Kendi bildiklerini yapıyor, bizi de süs gibi vitrine koyuyorlar:

Görür'ün 7 maddede sıraladığı önlemler ise şu şekilde:
1.
İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesinin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.
2.
İstanbul'a nüfus celbedecek olan yatırımlar durdurulmalı ve İstanbul’dan Anadolu'ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir.
3.
İstanbul'da daha fazla bina ruhsatı verilmemeli imar ve iskan kısıtlanmalıdır.
4.
İstanbul'da altyapı ve yapı stoku hızla elden geçirilmeli ve deprem dirençli yapılmalıdır.
5.
Bu işleri aksatacak yasalar yerine yenileri çıkartılmalıdır.
6.
Bina muayeneleri vatandaş isteğine bağlı olmadan bizzat ve hızla devlet eliyle geçekleştirilmelidir.
7.
Deprem dirençsiz binalar bizzat devlet tarafından dirençli hale getirilmeli veya yıkılıp yeniden yapılmalıdır. Eğer vatanda da işin içine sokulacaksa, uzun süreli ucuz kredi verilmelidir.
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