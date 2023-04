İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı: 'Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'

“Sevgili çocuklar, sevgili gençler, oy veren vermeyen herkes, hanımefendiler, beyefendiler Sandıkta ayrışmaya müsaade yok. Asla ayrışmayacaksınız. Oyunuzun yeri, Millet İttifakı. Oyunuzun yeri, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla, ayrışmak isteyenler olabilir. Biz, onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacaksınız. Anlaştık mı? Söz mü? Güzel. İkincisi; her yerde gönüllü olacağız. Bakın ben memleketimin her köşesini gezeceğim. Hakkari'ye de gideceğim, Karadeniz'in her noktasına da gideceğim. Genel Başkanımızla da gezeceğim. Diğer liderlerle de dolaşacağım. Ve her köşesinde gönüllü bir şekilde oy kullanacağız, oylarımıza sahip çıkacağız. Memleket, tam da bugün, 31 Mart’ı 1 Nisan'a bağladığı gece yapılan hukuksuzluklara, 2019’da ‘dur’ dedi. Maçta hile yapmaya kalktılar, milletimiz onlara büyük bir tokat attı. Yani bize ‘kaybedenler kulübü’ diyorlardı, artık ‘kazananlar kulübüyüz’ biz. Milletçe kazanacağız. O işi, biz 2019’da bitirdik. Zaten onun için, 4 yıldır İstanbul'da varsa yoksa İmamoğlu. Başka bir iş dedikleri yok. Akıllarını başlarından milletçe aldık. Almaya devam edeceğiz. O günün, o güzel ruhunu ve duygusunu yaşamaya devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Her şey çok güzel olacak. Kesinlikle olacak. Sinoplu diyorsa, olacak kardeşim.”