https://sputniknews.com.tr/20230401/imamoglunun-karadeniz-turu-basladi-biz-86-milyon-insanimizi-milletimizi-iktidar-yapacagiz-1069038294.html

İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı: 'Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'

İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı: 'Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T15:15+0300

2023-04-01T15:15+0300

2023-04-01T15:36+0300

ekrem imamoğlu

2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

seçim

2023

sinop

karadeniz

miting

6'lı masa

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte halkla buluştu. Gerze ilçesinde otobüs üzerinden konuşan İmamoğlu, “Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi.“Çok yoruldu memleket, çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı" diyen İmamoğlu şunları aktardı:Sinop’un da hak ettiği yere gelmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu cennet köşe Sinop kendi karakteriyle, doğasını koruyan anlayışıyla, tarımıyla, turizmiyle aslında hak ettiği değerin çok altında. Ekonomik olarak çok altında. Halbuki gençlerimiz ne için bu cennet köşesi vatanı, Sinop’u terk etsinler? Etmemeliler, burada paralarını kazanmalı, hayat kalitesini en üst seviyede yaşamalılar. Ama Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı. Biz kuracağız, göreceksiniz güçlü bir yapıyla memleketin her köşesini en güzel şekilde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.'Esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'Yaklaşan 14 Mayıs seçimi için 2017 yılından beri Millet İttifakı’nın mücadele verdiğini söyleyen İmamoğlu, “Şimdi 14 Mayıs’a giderken bakın 2017’den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Millet İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Hep birlikte çalışacağız, millet iktidarını iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi ve ekledi:'Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz'Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20230401/iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-saldiriya-iliskin-gozaltina-alinan-supheli-serbest-birakildi-1069037973.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, 2023, sinop, karadeniz, miting, 6'lı masa, millet ittifakı