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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/imamoglunun-karadeniz-turu-basladi-biz-86-milyon-insanimizi-milletimizi-iktidar-yapacagiz-1069038294.html
İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı: 'Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'
İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı: 'Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T15:15+0300
2023-04-01T15:36+0300
ekrem imamoğlu
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
seçim
2023
sinop
karadeniz
miting
6'lı masa
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte halkla buluştu. Gerze ilçesinde otobüs üzerinden konuşan İmamoğlu, “Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi.“Çok yoruldu memleket, çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı" diyen İmamoğlu şunları aktardı:Sinop’un da hak ettiği yere gelmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu cennet köşe Sinop kendi karakteriyle, doğasını koruyan anlayışıyla, tarımıyla, turizmiyle aslında hak ettiği değerin çok altında. Ekonomik olarak çok altında. Halbuki gençlerimiz ne için bu cennet köşesi vatanı, Sinop’u terk etsinler? Etmemeliler, burada paralarını kazanmalı, hayat kalitesini en üst seviyede yaşamalılar. Ama Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı. Biz kuracağız, göreceksiniz güçlü bir yapıyla memleketin her köşesini en güzel şekilde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.'Esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'Yaklaşan 14 Mayıs seçimi için 2017 yılından beri Millet İttifakı’nın mücadele verdiğini söyleyen İmamoğlu, “Şimdi 14 Mayıs’a giderken bakın 2017’den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Millet İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Hep birlikte çalışacağız, millet iktidarını iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi ve ekledi:'Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz'Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20230401/iyi-parti-istanbul-il-baskanligina-saldiriya-iliskin-gozaltina-alinan-supheli-serbest-birakildi-1069037973.html
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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, 2023, sinop, karadeniz, miting, 6'lı masa, millet ittifakı
ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, 2023, sinop, karadeniz, miting, 6'lı masa, millet ittifakı

İmamoğlu'nun Karadeniz turu başladı: 'Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'

15:15 01.04.2023 (güncellendi: 15:36 01.04.2023)
© İHA / BERKAN ŞENEkrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu Sinop'tan başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu Sinop'tan başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
© İHA / BERKAN ŞEN
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunun ilk ayağı olan Sinop’ta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte halkla buluştu. Gerze ilçesinde otobüs üzerinden konuşan İmamoğlu, “Biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi.
“Çok yoruldu memleket, çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı" diyen İmamoğlu şunları aktardı:

"Her akşam sert bir insan yüzünü, parmak sallayışı ve insanları azarlayan bir dilden kurtulmak istiyoruz, onu evine yollamak istiyoruz, emekli etmek istiyoruz. Memleketin üretime ihtiyacı var, gençlerimizin umuda ihtiyacı var, çocuklarımızın cıvıl cıvıl geleceği kucaklayacak iyi bir eğitim alması lazım.”

Sinop’un da hak ettiği yere gelmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu cennet köşe Sinop kendi karakteriyle, doğasını koruyan anlayışıyla, tarımıyla, turizmiyle aslında hak ettiği değerin çok altında. Ekonomik olarak çok altında. Halbuki gençlerimiz ne için bu cennet köşesi vatanı, Sinop’u terk etsinler? Etmemeliler, burada paralarını kazanmalı, hayat kalitesini en üst seviyede yaşamalılar. Ama Türkiye ne yazık ki bu düzeni kuramadı. Biz kuracağız, göreceksiniz güçlü bir yapıyla memleketin her köşesini en güzel şekilde değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

'Esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız'

Yaklaşan 14 Mayıs seçimi için 2017 yılından beri Millet İttifakı’nın mücadele verdiğini söyleyen İmamoğlu, “Şimdi 14 Mayıs’a giderken bakın 2017’den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Millet İttifakı olarak seçime gidiyoruz. Hep birlikte çalışacağız, millet iktidarını iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı, milletimizi iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek, bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek, 86 milyon insanımız mutlu olacak” dedi ve ekledi:
“Partizanlığı çöpe atacağız, insan kayırmacılığı çöpe atacağız, adalet, hak, hukuk gelecek, liyakat gelecek. Hukuksuz kayırmacılık, bütün bu duyguları bertaraf edeceğiz. Şu belediye benim, o belediye benim değil demeyeceğiz, insanlarımıza eşit davranacağız. Bu kardeşinize 2019 yılında seçildikten bugüne yapmadıklarını bırakmadılar, soruşturmalar, mahkemeler, davalar. Ellerinden geleni ardına koymadılar ama yine başarılı olduk, yine iş ürettik, yine memleketimizin o cennet köşesi İstanbul’umuza çok güzel hizmetler yaptık. Ama bu dönemi bitireceğiz biz, ona buna zulüm çektirmek, hukuksuzluk yapmak dönemini sona erdireceğiz.”

'Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun ayrışmadan değil, birleşmeden yana olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
“Sevgili çocuklar, sevgili gençler, oy veren vermeyen herkes, hanımefendiler, beyefendiler Sandıkta ayrışmaya müsaade yok. Asla ayrışmayacaksınız. Oyunuzun yeri, Millet İttifakı. Oyunuzun yeri, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla, ayrışmak isteyenler olabilir. Biz, onlara bir şey demiyoruz. Ama siz ayrışmayacaksınız. Ayrışmak isteyen kendi yoluna gider. Ama siz oyunuzu bölmeyeceksiniz. Oyunuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na kullanacaksınız. Anlaştık mı? Söz mü? Güzel. İkincisi; her yerde gönüllü olacağız. Bakın ben memleketimin her köşesini gezeceğim. Hakkari'ye de gideceğim, Karadeniz'in her noktasına da gideceğim. Genel Başkanımızla da gezeceğim. Diğer liderlerle de dolaşacağım. Ve her köşesinde gönüllü bir şekilde oy kullanacağız, oylarımıza sahip çıkacağız. Memleket, tam da bugün, 31 Mart’ı 1 Nisan'a bağladığı gece yapılan hukuksuzluklara, 2019’da ‘dur’ dedi. Maçta hile yapmaya kalktılar, milletimiz onlara büyük bir tokat attı. Yani bize ‘kaybedenler kulübü’ diyorlardı, artık ‘kazananlar kulübüyüz’ biz. Milletçe kazanacağız. O işi, biz 2019’da bitirdik. Zaten onun için, 4 yıldır İstanbul'da varsa yoksa İmamoğlu. Başka bir iş dedikleri yok. Akıllarını başlarından milletçe aldık. Almaya devam edeceğiz. O günün, o güzel ruhunu ve duygusunu yaşamaya devam edeceğiz. Nasıl yapacağız? Her şey çok güzel olacak. Kesinlikle olacak. Sinoplu diyorsa, olacak kardeşim.”
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