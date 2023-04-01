https://sputniknews.com.tr/20230401/imamoglu-ne-yazik-ki-bugunun-iktidari-her-seyi-ben-bilirim-her-seyin-sahibi-de-benim-diyor-1069042651.html

İmamoğlu: Ne yazık ki bugünün iktidarı 'her şeyi ben bilirim, her şeyin sahibi de benim' diyor

İmamoğlu: Ne yazık ki bugünün iktidarı 'her şeyi ben bilirim, her şeyin sahibi de benim' diyor

CHP'li Altay ile Sinop'a ziyarette bulunan İBB Başkanı İmamoğlu "Cumhuriyetin 100. yılında biz isterdik ki çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe umutla... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T19:06+0300

2023-04-01T19:06+0300

2023-04-01T19:21+0300

2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

chp

engin altay

sinop

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.Gerze ve Erfelek ilçelerinde halka buluşan Altay ve İmamoğlu, Sinop'ta da Merkez KYK Yurduna yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti.Gelincik pazar yeri ile Sakarya Caddesi'ndeki esnafı gezen Atay ve İmamoğlu, Uğur Mumcu Meydanı'nda halkla buluşma programına katıldı.Altay, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ın kurtuluş günü olduğunu söyledi.Hiç kimsenin seçim kampanyasında kaba söz, tehdit, hakaret işitmeyeceğini belirten Altay, "Biz 14 Mayıs'ı Türkiye'nin tıpkı Çanakkale'de düşmana karşı tek vücut olması gibi Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle Sünni'siyle, başı açığı, başı kapalısıyla kuzeylisi, güneylisiyle hep birlikte 86 milyonun kardeşliğinin ilan edileceği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa edileceği bir kutlu karar günü olarak görüyoruz. Bu seçim diğer seçimlerden farklı. Yıllarca farklı durduğumuz, münakaşa ettiğimiz partilerle bir araya geldik. Onların bize, bizim onlara kem baktığımız, hoşlaşmadığımız, itiştiğimiz partilerle bizi bir araya getiren devletin tahrip olmasıdır. Milletin bölünmüş olmasıdır. İnsanlara haksız, eziyet yapılıyor olmasıdır. Devletin talan edilmesidir. Devleti soyanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte dur diyeceğiz" dedi.Türkiye'de helalleşmenin, zenginleşmenin, barışmanın mührünü basacaklarını ifade eden Altay, kimsenin bölemeyeceğini, kimsenin soyamayacağını kaydetti.Altay, güzel günlerini geleceğini vurgulayarak, "Yine baharlar gelecek' diye kampanyamızı başlattık. Gerçekten yürekten inanıyorum. Herkesin huzurunun, refahının, mutluluğunun tadına vardığı hepimizin artık çocuklarımızın gözlerine baktığımızda mutluluk ve umut göreceğimiz bir düzeni kuruyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bunu kuracak olan da 6 genel başkan ve Türkiye'nin 2 sevgilisidir. İki sevgiliden birisi burada biri de Ankara'da Mansur Yavaş" diye konuştu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 11 ilin etkilendiği depremden dolayı çok üzüldüklerini, milletçe ayağa kalkacaklarını dile getirdi.14 Mayıs'ın çok önemli olduğunu aktaran İmamoğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında biz isterdik ki dünyanın en öndeki teknolojisini konuşalım. Dünyanın en önde yaratıcı fikirlerinin olduğu bir memleketi konuşalım. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en nitelikli eğitimle eğitim aldığı ve geleceğe umutla baktığı bir memlekette umutla konuşalım. Ne yazık ki bütün bu dediklerimin tam tersini yaşıyoruz. Ne yazık ki bir akıl tutulması var. Ne yazık ki bugünün iktidarı 'her şeyi ben bilirim' diyor. 'Her şeyin sahibi de benim' diyor. Biz size ortak aklın takımını kurarak geliyoruz" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, 15 Mayıs'ta "milletin ittifakı kazandı" diyeceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:Altay ve İmamoğlu, konuşmalarının ardından kentten ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230401/imamoglunun-karadeniz-turu-basladi-biz-86-milyon-insanimizi-milletimizi-iktidar-yapacagiz-1069038294.html

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ekrem imamoğlu, chp, engin altay, sinop