https://sputniknews.com.tr/20230401/hafizalara-kazinan-1-nisan-esprileri-en-cok-sakayi-basin-yayin-organlari-yapiyor-1069035139.html

Hafızalara kazınan '1 Nisan' esprileri: En çok şakayı basın yayın organları yapıyor

Hafızalara kazınan '1 Nisan' esprileri: En çok şakayı basın yayın organları yapıyor

Dünyanın birçok bölgesinde '1 Nisan Şaka Günü'nde yapılan, ilk bakışta gerçek gibi algılanan şakalar, uzun yıllar geçmesine karşın hafızalardaki yerini... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T13:42+0300

2023-04-01T13:42+0300

2023-04-01T14:18+0300

1 nisan

1 nisan şakası

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eyfel kulesi

yerçekimi

şaka

espri

anadolu ajansı (aa)

multimedya

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1 Nisan Şaka Günü, kökenleri 1564 yılına dayanan ve insanların birbirine şaka yapmasının gelenek haline geldiği gün olarak biliniyor. Bireysel şakaların yanı sıra basın yayın organları ve sosyal medya vasıtasıyla yapılan şakalar ortaya uzun yıllar hatırlanacak olaylar çıkarabiliyor.Nasıl ortaya çıktı?İlk olarak eski Romalıların Hilarya, Hintlerin ise Huli Festivali’nde görülen şakaların, 1564’te Fransa’da yapılan takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiği sanılan şaka günü, Roma İmparatoru Jül Sezar'ın adıyla anılan Jülyen takvimine göre 25 Mart, yeni yılın başlangıcı kabul edilirken Fransa Kralı 9. Charles, 1564'te yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırıyor. Buna göre, 1 Nisan'ı yılbaşı kabul etmeyi sürdürenlerle dalga geçmek amacıyla yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline geliyor ve 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenler '1 Nisan Aptalları' olarak anılıyor.Yıllara meydan okuyan şakalarSosyal medyanın günlük hayattaki öneminin artması ve önde gelen etkileşim alanlarından biri haline gelmesi, '1 Nisan' şakalarının sayısını, bilinirliğini ve bu alana yönelik ilgiyi de artırdı. Tüm dünyada Şaka Günü olarak bilinen 1 Nisan, çok geniş kitleler tarafından kullanılmaya başlanırken özellikle şirketler, siyasiler, kurum ve kuruluşlar için önemli bir iletişim stratejisine evrildi. 1 Nisan'da sahipleri şakalarıyla gündem olurken sosyal medyada yayılan bazı şakaların gerçek olmadığının anlaşılması ise günler alabiliyor. Basın yayın organları da 1 Nisan öncesinde pratik şaka içerikli haberler yaparak bugüne katkı sunuyor. Öte yandan özellikle son dönemlerde şaka oyuncağı sektörü de 1 Nisan'a renk katan önemli araçlar halini alırken bugünün öncesinde alışveriş merkezleri ve çarşı pazarlarda yoğunluk artabiliyor.İşte hafızalardaki yeriyle yıllara meydan okuyan şakalar:'Yer çekimi azalıyor''Eyfel Kulesi taşınacak''ABD Kongre Binası yıkıldı'AA'nın 1 Nisan şakaları: 'Hamilelik süresi 5 aya iniyor, Taksim'de doğal gaz bulundu'Twitter'dan sesli harf yasağı

https://sputniknews.com.tr/20230401/taksim-meydaninda-turist-kadina-kapkac-cay-bardagi-firlatip-celme-taktilar-1069035442.html

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1 nisan, 1 nisan şakası, twitter , kongre binası, eyfel kulesi, yerçekimi, şaka, espri, anadolu ajansı (aa)