https://sputniknews.com.tr/20230401/fuhus-cetesi-ifsa-olan-eski-kick-bokscu-andrew-tatein-davasinda-surpriz-gelisme-1069034235.html
Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate’in davasında sürpriz gelişme
Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate’in davasında sürpriz gelişme
Fuhuş çetesi kurma ve tecavüz suçlamalarıyla Romanya’da tutuklanan ABD’li sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate hakkında devam eden... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T12:53+0300
2023-04-01T12:53+0300
2023-04-01T12:53+0300
yaşam
andrew tate
cinsel istismar
cinsel taciz
cinsel saldırı
fuhuş
tecavüz
romanya
abd
fenomen
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İnsan ticareti, tecavüz ve organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla aralık ayından bu yana Romanya'da tutuklu bulunan ABD'li sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate, mahkemenin 'ev hapsi' kararı sonrası cezaevinden çıktı. Romanya mahkemesi, savcıların Tate'i cezaevinde tutma talebini reddederek ünlü ismin ev hapsine alınmasına karar verdi. Avukatları, cezaevinden çıkan Tate, kardeşi Tristan ve diğer iki kadın zanlının evden izinsiz çıkamayacaklarını ve görgü tanıklarıyla görüşemeyeceklerini söyledi. Tristan Tate de kardeşiyle cezaevinden çıkarken gazetecilere “Eve gidiyoruz” dedi. Hapishane önünde toplanan birçok destekçisi Tate lehine sloganlar attı.Neler olmuştu?Mahkeme daha önce Tate kardeşlerin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetmişti. Hakim kardeşlerin kaçabileceğini söylemişti. Cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle büyük tartışma yaratan ve ABD'de 2022’de Google’un ismi en çok aranan kişisi olan Tate'in Romanya'da bir fuhuş şebekesi kurduğu ortaya çıkmış, erkek kardeşi ve kadın yardımcılarıyla beraber Romanya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tate'in genç kadınlara cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiği belirtilmişti. Tate'e yardım eden iki kadının da şebekenin kaçırdığı kadınları esir olarak tuttuğu, alıkonulan kadınlara zorla pornografik filmler çektirildiği kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230401/deprem-anina-ait-yeni-goruntu-76-buyuklugundeki-ikinci-depreme-tunelde-yakalandilar-1069033575.html
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andrew tate, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, fuhuş, tecavüz, romanya, abd, fenomen, sosyal medya fenomeni
andrew tate, cinsel istismar, cinsel taciz, cinsel saldırı, fuhuş, tecavüz, romanya, abd, fenomen, sosyal medya fenomeni
Fuhuş çetesi ifşa olan eski kick boksçu Andrew Tate’in davasında sürpriz gelişme
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Fuhuş çetesi kurma ve tecavüz suçlamalarıyla Romanya’da tutuklanan ABD’li sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate hakkında devam eden soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tate, mahkemenin 'ev hapsi' kararı sonrası cezaevinden çıktı.
İnsan ticareti, tecavüz ve organize suç örgütü kurma suçlamalarıyla aralık ayından bu yana Romanya'da tutuklu bulunan ABD'li sosyal medya fenomeni ve eski kick boksçu Andrew Tate, mahkemenin 'ev hapsi' kararı sonrası cezaevinden çıktı. Romanya mahkemesi, savcıların Tate'i cezaevinde tutma talebini reddederek ünlü ismin ev hapsine alınmasına karar verdi. Avukatları, cezaevinden çıkan Tate, kardeşi Tristan ve diğer iki kadın zanlının evden izinsiz çıkamayacaklarını ve görgü tanıklarıyla görüşemeyeceklerini söyledi. Tristan Tate de kardeşiyle cezaevinden çıkarken gazetecilere “Eve gidiyoruz” dedi. Hapishane önünde toplanan birçok destekçisi Tate lehine sloganlar attı.
Neler olmuştu?
Mahkeme daha önce Tate kardeşlerin kefaletle serbest bırakılma talebini reddetmişti. Hakim kardeşlerin kaçabileceğini söylemişti. Cinsiyetçi açıklamaları nedeniyle büyük tartışma yaratan ve ABD'de 2022’de Google’un ismi en çok aranan kişisi olan Tate'in Romanya'da bir fuhuş şebekesi kurduğu ortaya çıkmış, erkek kardeşi ve kadın yardımcılarıyla beraber Romanya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Tate'in genç kadınlara cinsel saldırıda bulunarak tecavüz ettiği belirtilmişti. Tate'e yardım eden iki kadının da şebekenin kaçırdığı kadınları esir olarak tuttuğu, alıkonulan kadınlara zorla pornografik filmler çektirildiği kaydedilmişti.