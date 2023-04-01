https://sputniknews.com.tr/20230401/deprem-anina-ait-yeni-goruntu-76-buyuklugundeki-ikinci-depreme-tunelde-yakalandilar-1069033575.html

Deprem anına ait yeni görüntü: 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme tünelde yakalandılar

Deprem anına ait yeni görüntü: 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme tünelde yakalandılar

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki depremlere Göksun tünellerinde yakalananların yaşadıkları kameralara yansıdı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T12:44+0300

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deprem

yaşam

tünel

depremzede

afetzede

kahramanmaraş

göksun

kayseri

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Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek kentten ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücüler, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu. O yoğunlukta gün içinde meydana gelen ikinci depreme Edebiyat Yolu tünenlerinde yakalanan depremzedelerin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kimi sürücülerin tünelde ters şeritte gitmeye çalıştığı, kimi sürücülerin ve yolcuların da araçları terk edip tünelden çıkmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230401/244-yildir-enerji-birikiyor-kahramanmarasi-yerle-bir-eden-sismik-bosluk-istanbulu-da-vuracak-mi-1069031850.html

kahramanmaraş

göksun

kayseri

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deprem, tünel, depremzede, afetzede, kahramanmaraş, göksun , kayseri