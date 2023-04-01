https://sputniknews.com.tr/20230401/deprem-anina-ait-yeni-goruntu-76-buyuklugundeki-ikinci-depreme-tunelde-yakalandilar-1069033575.html
Deprem anına ait yeni görüntü: 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme tünelde yakalandılar
Deprem anına ait yeni görüntü: 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme tünelde yakalandılar
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki depremlere Göksun tünellerinde yakalananların yaşadıkları kameralara yansıdı. 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T12:44+0300
2023-04-01T12:44+0300
2023-04-01T12:45+0300
deprem
yaşam
tünel
depremzede
afetzede
kahramanmaraş
göksun
kayseri
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Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek kentten ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücüler, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu. O yoğunlukta gün içinde meydana gelen ikinci depreme Edebiyat Yolu tünenlerinde yakalanan depremzedelerin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kimi sürücülerin tünelde ters şeritte gitmeye çalıştığı, kimi sürücülerin ve yolcuların da araçları terk edip tünelden çıkmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230401/244-yildir-enerji-birikiyor-kahramanmarasi-yerle-bir-eden-sismik-bosluk-istanbulu-da-vuracak-mi-1069031850.html
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deprem, tünel, depremzede, afetzede, kahramanmaraş, göksun , kayseri
Deprem anına ait yeni görüntü: 7.6 büyüklüğündeki ikinci depreme tünelde yakalandılar
12:44 01.04.2023 (güncellendi: 12:45 01.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki depremlere Göksun tünellerinde yakalananların yaşadıkları kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrası şehir dışına çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek kentten ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücüler, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu. O yoğunlukta gün içinde meydana gelen ikinci depreme Edebiyat Yolu tünenlerinde yakalanan depremzedelerin görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kimi sürücülerin tünelde ters şeritte gitmeye çalıştığı, kimi sürücülerin ve yolcuların da araçları terk edip tünelden çıkmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi.