https://sputniknews.com.tr/20230401/cnn-putinin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirme-karari-batiyi-ukraynada-dizginledi-1069029146.html
CNN: Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirme kararı Batı’yı Ukrayna’da dizginledi
CNN: Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirme kararı Batı’yı Ukrayna’da dizginledi
CNN’in köşe yazarı Keir Giles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararının, Batı’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T03:54+0300
2023-04-01T03:54+0300
2023-04-01T03:56+0300
dünya
cnn
rusya
vladimir putin
keir giles
belarus
nükleer
nükleer silah
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Giles, “Rusya artık nükleer silahı kullandı ve bunu, kelimenin tam anlamıyla fırlatmadan çok başarılı biçimde yaptı” diye kaydetti.ABD’li gazeteciye göre, Putin bu oldukça ağır argüman sayesinde ABD ve Avrupa Birliği’ne, Ukrayna’ya askeri teçhizat sağlama konusunda “sonuna gitmelerine” engel oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230401/belarus-topraklarimiza-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-onleme-antlasmasina-aykiri-degil-1069027345.html
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cnn, rusya, vladimir putin, keir giles, belarus, nükleer, nükleer silah
cnn, rusya, vladimir putin, keir giles, belarus, nükleer, nükleer silah
CNN: Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirme kararı Batı’yı Ukrayna’da dizginledi
03:54 01.04.2023 (güncellendi: 03:56 01.04.2023) Abone ol
CNN’in köşe yazarı Keir Giles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararının, Batı’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı destek sağlamasına engel olduğunu belirtti.
Giles, “Rusya artık nükleer silahı kullandı ve bunu, kelimenin tam anlamıyla fırlatmadan çok başarılı biçimde yaptı” diye kaydetti.
ABD’li gazeteciye göre, Putin bu oldukça ağır argüman sayesinde ABD ve Avrupa Birliği’ne, Ukrayna’ya askeri teçhizat sağlama konusunda “sonuna gitmelerine” engel oldu.