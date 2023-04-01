https://sputniknews.com.tr/20230401/cnn-putinin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirme-karari-batiyi-ukraynada-dizginledi-1069029146.html

CNN: Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirme kararı Batı’yı Ukrayna’da dizginledi

CNN: Putin’in Belarus’a nükleer silah yerleştirme kararı Batı’yı Ukrayna’da dizginledi

CNN’in köşe yazarı Keir Giles, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’a taktik nükleer silah yerleştirme kararının, Batı’nın Ukrayna’ya tam kapsamlı... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T03:54+0300

2023-04-01T03:54+0300

2023-04-01T03:56+0300

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rusya

vladimir putin

keir giles

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nükleer

nükleer silah

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Giles, “Rusya artık nükleer silahı kullandı ve bunu, kelimenin tam anlamıyla fırlatmadan çok başarılı biçimde yaptı” diye kaydetti.ABD’li gazeteciye göre, Putin bu oldukça ağır argüman sayesinde ABD ve Avrupa Birliği’ne, Ukrayna’ya askeri teçhizat sağlama konusunda “sonuna gitmelerine” engel oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230401/belarus-topraklarimiza-nukleer-silahin-yerlestirilmesi-onleme-antlasmasina-aykiri-degil-1069027345.html

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cnn, rusya, vladimir putin, keir giles, belarus, nükleer, nükleer silah