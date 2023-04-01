https://sputniknews.com.tr/20230401/alman-basini-danimarka-almanya-ve-isvec-kuzey-akim-sorusturmasinda-isbirligi-yapmaya-basladi-1069039942.html

Alman basını: Danimarka, Almanya ve İsveç, Kuzey Akım soruşturmasında işbirliği yapmaya başladı

Alman basını: Danimarka, Almanya ve İsveç, Kuzey Akım soruşturmasında işbirliği yapmaya başladı

Alman Welt am Sonntag gazetesi, Almanya, İsveç ve Danimarka’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T16:27+0300

2023-04-01T16:27+0300

2023-04-01T16:27+0300

dünya

danimarka

isveç

almanya

kuzey akım-1

kuzey akım-2

patlama

welt am sonntag

alman welt am sonntag

soruşturma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/02/1062993474_0:25:1146:670_1920x0_80_0_0_123302a42958f248d56d8a89a50ff445.jpg

Almanya merkezli Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik alanındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili soruşturma kapsamında Alman müfettişler ile yabancı meslektaşları arasındaki bilgi alışverişi son zamanlarda yoğunlaştı.Habere göre ilk başlarda üç ülke, patlamaları ortak bir ekip kurarak soruşturmak istiyordu, ancak daha sonra önce İsveç, ardından da Danimarka, ‘gizlilik kaygıları ile’ gruptan çekildi. Gazeteye konuşan Alman müfettiş, “Bu ülkelerle işbirliği artık çok daha iyi hale geldi” ifadelerini kullandı. Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiyden-rusyadan-33-kisiye-ve-225-kurulusa-yeni-yaptirim-1069038980.html

danimarka

isveç

almanya

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

danimarka, isveç, almanya, kuzey akım-1, kuzey akım-2, patlama, welt am sonntag, alman welt am sonntag, soruşturma, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı