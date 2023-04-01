https://sputniknews.com.tr/20230401/alman-basini-danimarka-almanya-ve-isvec-kuzey-akim-sorusturmasinda-isbirligi-yapmaya-basladi-1069039942.html
Alman basını: Danimarka, Almanya ve İsveç, Kuzey Akım soruşturmasında işbirliği yapmaya başladı
Alman basını: Danimarka, Almanya ve İsveç, Kuzey Akım soruşturmasında işbirliği yapmaya başladı
Alman Welt am Sonntag gazetesi, Almanya, İsveç ve Danimarka’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili... 01.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-01T16:27+0300
2023-04-01T16:27+0300
2023-04-01T16:27+0300
dünya
danimarka
isveç
almanya
kuzey akım-1
kuzey akım-2
patlama
welt am sonntag
alman welt am sonntag
soruşturma
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Almanya merkezli Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik alanındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili soruşturma kapsamında Alman müfettişler ile yabancı meslektaşları arasındaki bilgi alışverişi son zamanlarda yoğunlaştı.Habere göre ilk başlarda üç ülke, patlamaları ortak bir ekip kurarak soruşturmak istiyordu, ancak daha sonra önce İsveç, ardından da Danimarka, ‘gizlilik kaygıları ile’ gruptan çekildi. Gazeteye konuşan Alman müfettiş, “Bu ülkelerle işbirliği artık çok daha iyi hale geldi” ifadelerini kullandı. Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiyden-rusyadan-33-kisiye-ve-225-kurulusa-yeni-yaptirim-1069038980.html
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danimarka, isveç, almanya, kuzey akım-1, kuzey akım-2, patlama, welt am sonntag, alman welt am sonntag, soruşturma, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
danimarka, isveç, almanya, kuzey akım-1, kuzey akım-2, patlama, welt am sonntag, alman welt am sonntag, soruşturma, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
Alman basını: Danimarka, Almanya ve İsveç, Kuzey Akım soruşturmasında işbirliği yapmaya başladı
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Alman Welt am Sonntag gazetesi, Almanya, İsveç ve Danimarka’nın Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili soruşturmada işbirliği yapmaya başladığını yazdı.
Almanya merkezli Welt am Sonntag gazetesinin güvenlik alanındaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen patlamalar ile ilgili soruşturma kapsamında Alman müfettişler ile yabancı meslektaşları arasındaki bilgi alışverişi son zamanlarda yoğunlaştı.
Habere göre ilk başlarda üç ülke, patlamaları ortak bir ekip kurarak soruşturmak istiyordu, ancak daha sonra önce İsveç, ardından da Danimarka, ‘gizlilik kaygıları ile’ gruptan çekildi. Gazeteye konuşan Alman müfettiş, “Bu ülkelerle işbirliği artık çok daha iyi hale geldi” ifadelerini kullandı.
Geçen yıl 26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti. Almanya, İsveç ve Danimarka makamları olayla ilgili ortak soruşturma yürütüyor. Rus makamları ise patlamayı uluslararası terör eylemi olarak tanımladı. Daha önce ABD merkezli New York Times gazetesi, istihbarat verilerine atıfla patlamaların Ukrayna yanlısı bir grup tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti. Ukrayna makamları ise patlamalarla alakası olduğunu reddediyor.