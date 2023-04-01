https://sputniknews.com.tr/20230401/zelenskiyden-rusyadan-33-kisiye-ve-225-kurulusa-yeni-yaptirim-1069038980.html

Zelenskiy’den Rusya’dan 33 kişiye ve 225 kuruluşa yeni yaptırım

Zelenskiy’den Rusya’dan 33 kişiye ve 225 kuruluşa yeni yaptırım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Rusya’dan 33 kişiye ve 225 şirkete yaptırım uyguladığı öğrenildi 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T15:44+0300

2023-04-01T15:44+0300

2023-04-01T15:44+0300

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ticari yaptırım

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Rus basınının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in imzaladığı ve devlet başkanının sitesinde yayınlanan kararnameye atıfla aktardığı üzere yeni yaptırımlar, Rusya’dan 33 kişiyi ve 225 Rus şirketini kapsıyor. Belgede ayrıca yaptırımların 10 yıl boyunca yürürlükte olacağı belirtiliyor.Kısıtlamalar, varlıkların dondurulması, ticari faaliyetlerin durdurulması, lisansların iptali gibi toplam 11 önlem alınmasını öngörüyor. Kararnamede, tüzel kişilere yönelik kısıtlamaların da 10 yıllık süre ile uygulandığı belirtiliyor.

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