https://sputniknews.com.tr/20230331/uefadan-fenerbahce-trabzonspor-ve-sivasspora-ceza-1068981690.html

UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza

UEFA'dan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza

UEFA, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa kupalarındaki maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle çeşitli cezalar verdi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

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UEFA'dan yapılan açıklamada, 16 Mart'ta oynanan Fenerbahçe ile Sevilla arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı sarı-lacivertli kulübe toplam 44 bin euro para ve bir sonraki UEFA maçında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezası verildiği kaydedildi.Basel ile Trabzonspor arasında 23 Şubat'ta oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi mücadelesinde, taraftarların tribünde havai fişek yakması ve sahaya atması nedeniyle bordo-mavili takım 20 bin euro cezaya çarptırıldı.UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde 16 Mart'ta oynanan Sivasspor-Fiorentina maçındaki olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe bir maç seyircisiz oynama, Sivassporlu Hakan Arslan'a da başka bir futbolcuya saldırdığı gerekçesiyle üç UEFA müsabakasından men cezası verildi.Disiplin Kurulu, Eintracht Frankfurt, Nantes, PSV Eindhoven, Basel, Partizan ve AEK Larnaca takımlarına da çeşitli cezalar verilmesini kararlaştırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/1068958007.html

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uefa, fenerbahçe, trabzonspor, sivasspor, ceza, futbol, avrupa