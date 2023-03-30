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Fenerbahçe'den Sevilla maçı kararı: Sahaya madde atan 7 taraftarı tribünlerden süresiz men etti
Fenerbahçe'den Sevilla maçı kararı: Sahaya madde atan 7 taraftarı tribünlerden süresiz men etti
Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 kişinin süresiz olarak stada girişinin yasaklandığını açıkladı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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spor
sevilla
fenerbahçe
tribün
men cezası
taraftar
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında evinde oynadığı Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 taraftarın stada girişinin süresiz olarak yasaklandığını bildirdi.Sarı-lacivertli kulüp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Futbol takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.Öncelikle;Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta, Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.Ayrıca Fenerbahçe’ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230316/fenerbahceye-sevilla-karsisinda-galibiyet-yetmedi-1068367950.html
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sevilla, fenerbahçe, tribün, men cezası, taraftar
sevilla, fenerbahçe, tribün, men cezası, taraftar

Fenerbahçe'den Sevilla maçı kararı: Sahaya madde atan 7 taraftarı tribünlerden süresiz men etti

15:59 30.03.2023 (güncellendi: 16:03 30.03.2023)
© AAFenerbahçe seyircisi
Fenerbahçe seyircisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Fenerbahçe, Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 kişinin süresiz olarak stada girişinin yasaklandığını açıkladı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında evinde oynadığı Sevilla maçında sahaya yabancı madde atan 7 taraftarın stada girişinin süresiz olarak yasaklandığını bildirdi.
Sarı-lacivertli kulüp, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:
"Futbol takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.
Öncelikle;
Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta, Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.
Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.
Ayrıca Fenerbahçe’ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz."
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile İspanya'nın Sevilla takımı arasındaki maç, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
SPOR
Fenerbahçe'ye Sevilla karşısında galibiyet yetmedi
16 Mart, 23:19
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