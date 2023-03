Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den aday adayı oldu

https://sputniknews.com.tr/20230331/sosyal-medya-fenomeni-mehmet-ali-catal-chpden-aday-adayi-oldu-1069002696.html

Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Çatal, "Maaşımın tamamını öğrencilere vereceğime şimdiden söz veriyorum" dedi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

Seçimlere sayılı günler kala adaylık başvuruları sürerken, sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal CHP’den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.Çatal adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada Meclis’te Z kuşağını anlayabilen kimsenin olmadığını belirterek, "El kaldırıp indiren değil, her hafta kürsüye çıkan bir milletvekili olmak istiyorum. Hiçbir maddi beklentim bulunmadığından maaşımın da bir kısmını değil, tamamını öğrencilere vereceğime şimdiden söz veriyorum" ifadelerini kullandı.'İlk iş sosyal medyadaki sansür'Karar'da yer alan habere göre, hedefinin öğrenciler ve gençler olduğunu belirten Çatal, şöyle konuştu:“Bu seçimde 6 milyon genç oy kullanacak. 18, 19, 20 yaşında 6 milyon gençten bahsediyoruz. Meclis’e baktığımızda gençlerin sorunlarını dile getiren, onlarla içten bir bağ kurabilen ya da en azından onların dilinden anlayan tek bir vekil bile göremiyorum. Meclis ihale peşinde koşan dayılarla, amcalarla dolu. Oysa Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti kurarken en büyük görevi ve umudu biz gençlerin üzerine yüklemişti. Öğrenciler burs diye her kapıyı çalıyor, çok azı şanslıysa burs alabiliyor.Gençler Meclis’te TikTok kullanabilen, sosyal medyadan anlayan, bu çağda yaşayan bir vekil görmek istiyor. Ben bu fırsatı elde edersem her gün onlarla bir araya gelip sorunlarını tüm Türkiye’ye bağıra çağıra anlatacağım. İlk işim sosyal medyadaki sansürün kaldırılması için önerge vermek olacak. Ki genç arkadaşlarım ben dahil herkesi rahatça eleştirebilsin. El kaldırıp indiren değil, her hafta kürsüye çıkan bir Milletvekili olmak istiyorum. Hiçbir maddi beklentim bulunmadığından maaşımın da bir kısmını değil, tamamını öğrencilere vereceğime şimdiden söz veriyorum.”

