https://sputniknews.com.tr/20230331/chpde-candan-ercetinin-adayligina-itiraz-1068993852.html

CHP’de Candan Erçetin'in adaylığına itiraz

CHP’de Candan Erçetin'in adaylığına itiraz

CHP’ye milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında sanatçı Candan Erçetin de yer aldı. Ancak parti içinde Erçetin'in aday adaylığı... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T11:44+0300

2023-03-31T11:44+0300

2023-03-31T11:44+0300

2023 türkiye seçimleri

candan erçetin

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kırklareli

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Milletvekili aday adaylığı başvuruları tamamlanan partilerde 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek listelere dair hummalı çalışma devam ediyor. Bir önceki seçime göre, aday adaylığı başvurusunu ikiye katlayan ve 3 bin 500’ün üzerinde adaylık başvurusu alan CHP’de milletvekilliği listelerine dair son sözü partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecek.CHP’ye aday adaylığı başvurusunda bulunan isimler arasında sanatçı Candan Erçetin de yer aldı. Gazete Duvar’da yer alan Serkan Alan imzalı habere göre, Erçetin'in Kırklareli’nden adaylık başvurusu yapmasının ardından parti içerisinde çok sayıda itiraz kayda geçti.Lüleburgaz doğumlu olan Erçetin’in Kırklareli’nden adaylığına karşı olan çok sayıda parti örgütü temsilcisi genel başkan yardımcılarına bu itirazlarını iletti. CHP Genel Merkezi’ne gelerek Erçetin’in Kırklareli yerine İstanbul gibi daha merkezi bir yerden aday gösterilmesini talep edenlerin yanı sıra parti kurmaylarını telefonla arayarak Erçetin’in başka bir bölgeden aday gösterilmesi gerektiğini ifade edenler oldu.İtirazların merkezinde çevre örgütlerinin temsilcileri yer aldı. Kentin çok sayıda çevre sorunu olduğunu belirten temsilcilere göre, bu konuda adım atacak isimlerin kenti Meclis’te temsil etmesi gerekiyor.14 Mayıs’taki seçimlerde üç milletvekili çıkaracak olan kenti, parlamentoda hali hazırda iki CHP, bir de AK Parti milletvekili temsil ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230331/irfan-degirmenci-tipin-adaylik-teklifini-kabul-etti-1068985396.html

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