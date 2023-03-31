https://sputniknews.com.tr/20230331/sakaryada-kayip-kisinin-cesedi-sapanca-golunde-bulundu-1068994267.html

Sakarya'da kayıp kişinin cesedi Sapanca Gölü'nde bulundu

Sakarya'da kayıp kişinin cesedi Sapanca Gölü'nde bulundu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kayıp olarak aranan kişi Sapanca Gölü'nde ölü bulundu. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T11:50+0300

2023-03-31T11:50+0300

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türkiye

sapanca

ceset

sakarya

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Göl Mahallesi Harmanlık yürüyüş yolunda Sapanca Gölü'nde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin dün Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yapılan Hasan Çınarcı'ya (60) ait olduğu tespit edildi.Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Çınarcı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230328/karabukte-cesedi-bulunan-gabonlu-ogrencinin-on-otopsi-raporu-aciklandi-1068834080.html

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