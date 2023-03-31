https://sputniknews.com.tr/20230331/sahibi-tarafindan-sagilmamak-icin-uyuyor-numarasi-yapan-inek-sosyal-medyada-gundem-oldu-1069002086.html
Sağılmamak için uyuyor numarası yapan inek sosyal medyada gündem oldu
Sağılmamak için uyuyor numarası yapan inek sosyal medyada gündem oldu
İngiltere'de bir inek, sağılma zamanı gelince uyuyor gibi davranmaya başladı. Süt vermemek için bu yolu deneyen ineğin sahibi, durumu anlasa da sağma konusunda... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T13:50+0300
2023-03-31T13:50+0300
2023-03-31T13:53+0300
yaşam
inek
ingiltere
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süt
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İngiltere'nin Wight Adası'ndaki bir mandıra çiftliğinde bir inek, sağılma zamanı geldiğinde uyuyor numarası yapmaya başladı.Sahibi, Doris isimli inekle kurduğu bağı çok sevdiğini kaydederek "Doris harika bir kişiliğe sahip, o bir inekten daha çok insan" dedi.200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yaşayan Doris, önce ABD'de haber programında yer aldı ve TikTok'ta 1.5 milyondan fazla görüntülendi.Videoda sahibi John Brodie, soğuk bir havada Doris'in süt vermeye ikna etmeye çalışırken görülüyor. Bütün inekler ahırdan çıkıp sağılmaya giderken Doris, ahırda tek başına duruyor ve uyuyor gibi davranıyor.Doris sahibinin ricalarına rağmen de yattığı yerden kalkmıyor ve uyuyor gibi yapmaya devam ediyor.İneğin sahibi Brodie, daha sonra yaptığı yorumda, görüntülerin Doris'in 'inekten çok insan' olduğunu gösterdiğini söyledi.Öte yandan Brodie, eşini eğlendirmek için videoyu çektiğini ama videonun sosyal medya platformlarına yüklendiğinden haberi olmadığını belirtti.Daha sonra Brodie, CNN televizyonunda röportaja çıktı.Brodie, ineğinin her zaman 'küstah' davrandığını kaydederek gösterilen ilginin 'çılgınca' olduğunu dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220912/inek-piknikcilerin-masasindakileri-yedi-1061096150.html
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inek, ingiltere, tiktok, süt
inek, ingiltere, tiktok, süt
Sağılmamak için uyuyor numarası yapan inek sosyal medyada gündem oldu
13:50 31.03.2023 (güncellendi: 13:53 31.03.2023) Abone ol
İngiltere'de bir inek, sağılma zamanı gelince uyuyor gibi davranmaya başladı. Süt vermemek için bu yolu deneyen ineğin sahibi, durumu anlasa da sağma konusunda ısrar etmiyor. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İngiltere'nin Wight Adası'ndaki bir mandıra çiftliğinde bir inek, sağılma zamanı geldiğinde uyuyor numarası yapmaya başladı.
Sahibi, Doris isimli inekle kurduğu bağı çok sevdiğini kaydederek "Doris harika bir kişiliğe sahip, o bir inekten daha çok insan" dedi.
200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yaşayan Doris, önce ABD'de haber programında yer aldı ve TikTok'ta 1.5 milyondan fazla görüntülendi.
Videoda sahibi John Brodie, soğuk bir havada Doris'in süt vermeye ikna etmeye çalışırken görülüyor. Bütün inekler ahırdan çıkıp sağılmaya giderken Doris, ahırda tek başına duruyor ve uyuyor gibi davranıyor.
Doris sahibinin ricalarına rağmen de yattığı yerden kalkmıyor ve uyuyor gibi yapmaya devam ediyor.
İneğin sahibi Brodie, daha sonra yaptığı yorumda, görüntülerin Doris'in 'inekten çok insan' olduğunu gösterdiğini söyledi.
Öte yandan Brodie, eşini eğlendirmek için videoyu çektiğini ama videonun sosyal medya platformlarına yüklendiğinden haberi olmadığını belirtti.
Daha sonra Brodie, CNN televizyonunda röportaja çıktı.
Brodie, ineğinin her zaman 'küstah' davrandığını kaydederek gösterilen ilginin 'çılgınca' olduğunu dile getirdi.