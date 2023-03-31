https://sputniknews.com.tr/20230331/sahibi-tarafindan-sagilmamak-icin-uyuyor-numarasi-yapan-inek-sosyal-medyada-gundem-oldu-1069002086.html

Sağılmamak için uyuyor numarası yapan inek sosyal medyada gündem oldu

Sağılmamak için uyuyor numarası yapan inek sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'de bir inek, sağılma zamanı gelince uyuyor gibi davranmaya başladı. Süt vermemek için bu yolu deneyen ineğin sahibi, durumu anlasa da sağma konusunda... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T13:50+0300

2023-03-31T13:50+0300

2023-03-31T13:53+0300

yaşam

inek

ingiltere

tiktok

süt

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İngiltere'nin Wight Adası'ndaki bir mandıra çiftliğinde bir inek, sağılma zamanı geldiğinde uyuyor numarası yapmaya başladı.Sahibi, Doris isimli inekle kurduğu bağı çok sevdiğini kaydederek "Doris harika bir kişiliğe sahip, o bir inekten daha çok insan" dedi.200 hayvanın bulunduğu çiftlikte yaşayan Doris, önce ABD'de haber programında yer aldı ve TikTok'ta 1.5 milyondan fazla görüntülendi.Videoda sahibi John Brodie, soğuk bir havada Doris'in süt vermeye ikna etmeye çalışırken görülüyor. Bütün inekler ahırdan çıkıp sağılmaya giderken Doris, ahırda tek başına duruyor ve uyuyor gibi davranıyor.Doris sahibinin ricalarına rağmen de yattığı yerden kalkmıyor ve uyuyor gibi yapmaya devam ediyor.İneğin sahibi Brodie, daha sonra yaptığı yorumda, görüntülerin Doris'in 'inekten çok insan' olduğunu gösterdiğini söyledi.Öte yandan Brodie, eşini eğlendirmek için videoyu çektiğini ama videonun sosyal medya platformlarına yüklendiğinden haberi olmadığını belirtti.Daha sonra Brodie, CNN televizyonunda röportaja çıktı.Brodie, ineğinin her zaman 'küstah' davrandığını kaydederek gösterilen ilginin 'çılgınca' olduğunu dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220912/inek-piknikcilerin-masasindakileri-yedi-1061096150.html

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inek, ingiltere, tiktok, süt