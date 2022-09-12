Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20220912/inek-piknikcilerin-masasindakileri-yedi-1061096150.html
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
Isparta'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T14:45+0300
2022-09-12T15:03+0300
yaşam
inek
isparta
piknik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061096004_0:0:690:389_1920x0_80_0_0_335fe9443255afb8b237b995ae8c356b.jpg
Isparta'da cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti. Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061096004_5:0:605:450_1920x0_80_0_0_4b00d05df9023d91824001b8d97abfc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
inek, isparta, piknik
inek, isparta, piknik

İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi

14:45 12.09.2022 (güncellendi: 15:03 12.09.2022)
© DHAİnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
© DHA
Abone olTelegram
Isparta'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi.
Isparta'da cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti.
Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.
O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi.
https://twitter.com/
dhainternet/status/1569270649431924736https://twitter.com/dhainternet/status/1569270649431924736
Otomobilin bagajında inek taşıdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
YAŞAM
Otomobilin bagajında inek taşıdılar
3 Ağustos, 12:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала