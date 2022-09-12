https://sputniknews.com.tr/20220912/inek-piknikcilerin-masasindakileri-yedi-1061096150.html
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
Isparta'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-12T14:45+0300
2022-09-12T14:45+0300
2022-09-12T15:03+0300
yaşam
inek
isparta
piknik
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Isparta'da cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti. Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220803/otomobilin-bagajinda-inek-tasidilar-1059452074.html
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inek, isparta, piknik
İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi
14:45 12.09.2022 (güncellendi: 15:03 12.09.2022) Abone ol
Isparta'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi.
Isparta'da cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti.
Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.
O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi.
https://twitter.com/dhainternet/status/1569270649431924736https://twitter.com/dhainternet/status/1569270649431924736