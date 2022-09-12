https://sputniknews.com.tr/20220912/inek-piknikcilerin-masasindakileri-yedi-1061096150.html

İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi

İnek, piknikçilerin masasındakileri yedi

Isparta'da 3 kişi piknik yaptığı sırada yanlarına yaklaşan inek, masadaki yiyeceklerden yedi. 12.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-12T14:45+0300

2022-09-12T14:45+0300

2022-09-12T15:03+0300

yaşam

inek

isparta

piknik

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Isparta'da cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda Kübra Aykut ve 2 arkadaşı piknik yapmak için parka gitti. Masa hazırlayan piknikçiler, kendilerine doğru bir ineğin yaklaştığını gördü. Masadan kalkıp uzaklaştıklarında ise inek yiyeceklere yöneldi. İnek, yiyeceklerden yedikten sonra sonra uzaklaştı.O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Kübra Aykut, "Sürü halinde inekler vardı. Biri bize doğru yaklaştı. Masaya gelip yiyecek aradı. Ben de o anları cep telefonu ile kaydettim" dedi.

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isparta

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