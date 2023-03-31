https://sputniknews.com.tr/20230331/rus-ve-belaruslu-sporcularin-wimbledon-musabakalarina-katilmasina-izin-1069003678.html
Rus ve Belaruslu sporcuların Wimbledon'a katılmasına izin
Rus ve Belaruslu sporcuların Wimbledon'a katılmasına izin
İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, Rus ve Belaruslu oyuncuların müsabakalara katılmasına izin verildiğini açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T14:20+0300
2023-03-31T14:20+0300
2023-03-31T14:22+0300
ukrayna krizi
rusya
wimbledon tenis turnuvası
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Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporculara uluslararası federasyonlar tarafından uygulanan ambargoyu hafifleten bir hamle geldi.İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılki müsabakalara katılmasına izin verildiğini duyurdu.
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rusya, wimbledon tenis turnuvası
rusya, wimbledon tenis turnuvası
Rus ve Belaruslu sporcuların Wimbledon'a katılmasına izin
14:20 31.03.2023 (güncellendi: 14:22 31.03.2023) Abone ol
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İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, Rus ve Belaruslu oyuncuların müsabakalara katılmasına izin verildiğini açıkladı.
Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporculara uluslararası federasyonlar tarafından uygulanan ambargoyu hafifleten bir hamle geldi.
İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılki müsabakalara katılmasına izin verildiğini duyurdu.