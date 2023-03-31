https://sputniknews.com.tr/20230331/rus-ve-belaruslu-sporcularin-wimbledon-musabakalarina-katilmasina-izin-1069003678.html

Rus ve Belaruslu sporcuların Wimbledon'a katılmasına izin

Rus ve Belaruslu sporcuların Wimbledon'a katılmasına izin

İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, Rus ve Belaruslu oyuncuların müsabakalara katılmasına izin verildiğini açıkladı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T14:20+0300

2023-03-31T14:20+0300

2023-03-31T14:22+0300

ukrayna krizi

rusya

wimbledon tenis turnuvası

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Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rus ve Belaruslu sporculara uluslararası federasyonlar tarafından uygulanan ambargoyu hafifleten bir hamle geldi.İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın organizatörleri, Rus ve Belaruslu oyuncuların bu yılki müsabakalara katılmasına izin verildiğini duyurdu.

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rusya, wimbledon tenis turnuvası