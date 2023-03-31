https://sputniknews.com.tr/20230331/polisleri-tasiyan-otobus-zigana-daginda-alev-aldi-1068983223.html

Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı

Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı

Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T06:35+0300

2023-03-31T06:35+0300

2023-03-31T06:35+0300

türkiye

trabzon

gümüşhane

maçka

zigana dağı

polis

otobüs

yangın

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Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize’den Malatya’ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230330/filipinlerde-feribotta-yangin-31-olu-1068940284.html

türkiye

trabzon

gümüşhane

zigana dağı

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