https://sputniknews.com.tr/20230331/polisleri-tasiyan-otobus-zigana-daginda-alev-aldi-1068983223.html
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T06:35+0300
2023-03-31T06:35+0300
2023-03-31T06:35+0300
türkiye
trabzon
gümüşhane
maçka
zigana dağı
polis
otobüs
yangın
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Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize’den Malatya’ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/filipinlerde-feribotta-yangin-31-olu-1068940284.html
türkiye
trabzon
gümüşhane
zigana dağı
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trabzon, gümüşhane, maçka, zigana dağı, polis, otobüs, yangın
trabzon, gümüşhane, maçka, zigana dağı, polis, otobüs, yangın
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev aldı
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Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bu gece polis ekiplerini taşıyan bir otobüs bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk ederken, büyük bölümü yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.
Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, Rize’den Malatya’ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı.
Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.
Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.