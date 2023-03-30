https://sputniknews.com.tr/20230330/filipinlerde-feribotta-yangin-31-olu-1068940284.html

Filipinler'de feribotta yangın: 31 ölü

Filipinler'de feribotta yangın: 31 ölü

Filipinler'de seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 3'ü çocuk en az 31 kişi hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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Filipinler Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre, Mindanao Adası'ndan Jolo Adası'na giden The Lady Mary Joy 3 isimli feribotta dün gece bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Kuvvetleri ve bölgedeki balıkçılar alevlere teslim olan feribota Baluk-Baluk Adası açıklarında müdahale ederken, gemide bulunan yolculardan 230'unun kurtarıldığı bildirildi. Yangının ardından küle dönen gemi ağır hasarlı olarak kıyıya çekilirken, gemide 3'ü çocuk 31 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Kayıp kişilere yönelik arama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan yetkililer, yolcu sayısının sefer öncesi resmi olarak bildirilen 205'i aştığının tespit edilmesi nedeniyle kayıp sayısının da artabileceğini ifade etti.

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Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı 2023-03-30T11:07+0300 true PT0M16S

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