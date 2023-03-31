https://sputniknews.com.tr/20230331/macaristan-ab-ulkeleri-ukraynaya-birliklerini-gondermeyi-degerlendirmeye-yakin-1068994830.html

Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın

Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü birliklerini göndermeyi ele almaya yakın olduğunu söyledi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T12:03+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

avrupa birliği

viktor orban

macaristan

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Macaristan Başbakanı Orban, ülke basınına yaptığı açıklamada “AB liderlerinin görüşmeleri sırasında AB üyesi ülkelerin (Ukrayna’ya) bir çeşit barış gücü birliği göndermelerinin meşru ve kabul edilebilir olup olmadığını ya da birlik göndermenin daha iyi olup olmadığını tartışmaya yakınız” dedi.“Daha önce bizler için geçilmez olan bu sınıra şimdi yakınız” diye ekleyen Orban, AB ülkelerinin bundan bir sene önce de Ukrayna’ya öldürücü gönderip göndermemeyi tartıştıklarını, ancak şu an bu silahların Ukrayna’ya gönderilmekte olduğunu kaydetti.Orban, ayrıca kendi hükümetinin Ukrayna’ya barış gücü birliği gönderilmesini içeren bir yardım yapılmasına da karşı çıkacağını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230331/lavrov-bati-ukraynadaki-savasin-sona-ermesinin-onunde-engel-1068980497.html

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