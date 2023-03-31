https://sputniknews.com.tr/20230331/macaristan-ab-ulkeleri-ukraynaya-birliklerini-gondermeyi-degerlendirmeye-yakin-1068994830.html
Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın
Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü birliklerini göndermeyi ele almaya yakın olduğunu söyledi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:03+0300
2023-03-31T12:03+0300
2023-03-31T12:03+0300
ukrayna krizi
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avrupa birliği
viktor orban
macaristan
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Macaristan Başbakanı Orban, ülke basınına yaptığı açıklamada “AB liderlerinin görüşmeleri sırasında AB üyesi ülkelerin (Ukrayna’ya) bir çeşit barış gücü birliği göndermelerinin meşru ve kabul edilebilir olup olmadığını ya da birlik göndermenin daha iyi olup olmadığını tartışmaya yakınız” dedi.“Daha önce bizler için geçilmez olan bu sınıra şimdi yakınız” diye ekleyen Orban, AB ülkelerinin bundan bir sene önce de Ukrayna’ya öldürücü gönderip göndermemeyi tartıştıklarını, ancak şu an bu silahların Ukrayna’ya gönderilmekte olduğunu kaydetti.Orban, ayrıca kendi hükümetinin Ukrayna’ya barış gücü birliği gönderilmesini içeren bir yardım yapılmasına da karşı çıkacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230331/lavrov-bati-ukraynadaki-savasin-sona-ermesinin-onunde-engel-1068980497.html
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, viktor orban, macaristan
Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü birliklerini göndermeyi ele almaya yakın olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban, ülke basınına yaptığı açıklamada “AB liderlerinin görüşmeleri sırasında AB üyesi ülkelerin (Ukrayna’ya) bir çeşit barış gücü birliği göndermelerinin meşru ve kabul edilebilir olup olmadığını ya da birlik göndermenin daha iyi olup olmadığını tartışmaya yakınız” dedi.
“Daha önce bizler için geçilmez olan bu sınıra şimdi yakınız” diye ekleyen Orban, AB ülkelerinin bundan bir sene önce de Ukrayna’ya öldürücü gönderip göndermemeyi tartıştıklarını, ancak şu an bu silahların Ukrayna’ya gönderilmekte olduğunu kaydetti.
Orban, ayrıca kendi hükümetinin Ukrayna’ya barış gücü birliği gönderilmesini içeren bir yardım yapılmasına da karşı çıkacağını belirtti.