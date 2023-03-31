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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/macaristan-ab-ulkeleri-ukraynaya-birliklerini-gondermeyi-degerlendirmeye-yakin-1068994830.html
Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın
Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü birliklerini göndermeyi ele almaya yakın olduğunu söyledi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:03+0300
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Macaristan Başbakanı Orban, ülke basınına yaptığı açıklamada “AB liderlerinin görüşmeleri sırasında AB üyesi ülkelerin (Ukrayna’ya) bir çeşit barış gücü birliği göndermelerinin meşru ve kabul edilebilir olup olmadığını ya da birlik göndermenin daha iyi olup olmadığını tartışmaya yakınız” dedi.“Daha önce bizler için geçilmez olan bu sınıra şimdi yakınız” diye ekleyen Orban, AB ülkelerinin bundan bir sene önce de Ukrayna’ya öldürücü gönderip göndermemeyi tartıştıklarını, ancak şu an bu silahların Ukrayna’ya gönderilmekte olduğunu kaydetti.Orban, ayrıca kendi hükümetinin Ukrayna’ya barış gücü birliği gönderilmesini içeren bir yardım yapılmasına da karşı çıkacağını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230331/lavrov-bati-ukraynadaki-savasin-sona-ermesinin-onunde-engel-1068980497.html
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rusya, ukrayna, avrupa birliği, viktor orban, macaristan

Macaristan: AB ülkeleri Ukrayna’ya birliklerini göndermeyi değerlendirmeye yakın

12:03 31.03.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü birliklerini göndermeyi ele almaya yakın olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban, ülke basınına yaptığı açıklamada “AB liderlerinin görüşmeleri sırasında AB üyesi ülkelerin (Ukrayna’ya) bir çeşit barış gücü birliği göndermelerinin meşru ve kabul edilebilir olup olmadığını ya da birlik göndermenin daha iyi olup olmadığını tartışmaya yakınız” dedi.
“Daha önce bizler için geçilmez olan bu sınıra şimdi yakınız” diye ekleyen Orban, AB ülkelerinin bundan bir sene önce de Ukrayna’ya öldürücü gönderip göndermemeyi tartıştıklarını, ancak şu an bu silahların Ukrayna’ya gönderilmekte olduğunu kaydetti.
Orban, ayrıca kendi hükümetinin Ukrayna’ya barış gücü birliği gönderilmesini içeren bir yardım yapılmasına da karşı çıkacağını belirtti.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
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