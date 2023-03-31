https://sputniknews.com.tr/20230331/lavrov-bati-ukraynadaki-savasin-sona-ermesinin-onunde-engel-1068980497.html
Lavrov: Batı, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin önünde engel
Lavrov: Batı, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin önünde engel
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'yı Ukrayna'daki ihtilafın doğrudan katılımcısı ve çatışmaları sona erdirmenin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T00:40+0300
2023-03-31T00:40+0300
2023-03-31T01:02+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
küba
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba'nın resmi haber ajansı Prensa Latina’ya verdiği demeçte, Batı'nın Ukrayna'daki ihtilafın doğrudan katılımcısı ve çatışmaları sona erdirmenin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.Lavrov, “Ukraynalı yetkililerin de ifade ettiği gibi, Ukrayna'ya sürekli artan saldırı silahlarının tedariki olmazsa kaybedecekler. Bu doğal bir itiraf. Bunun tek bir anlamı var: Batı bu savaşın doğrudan bir katılımcısı. O olmasaydı,çatışmalar uzun zaman önce sona erecekti ve 2014 darbesinin başlangıcından bu yana Ukrayna denen ülkenin Rusça konuşan halkının tamamının üzerinde ‘asılı duran’ tehditler ortadan kalkmış olacaktı” dedi.'Rusya Federasyonu'nun güvenliğine doğrudan tehditler oluşturmak için de kullanılıyor'Kiev rejiminin Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmak için kullanıldığına vurgu yapan Lavrov, “Bu rejim, Batı tarafından sadece bu toprakların tarihi boyunca ve modern Ukrayna'da her zaman varlığını koruyan Rus olan her şeyi yok etmek için değil, aynı zamanda bu ülkenin topraklarında Kuzey Atlantik İttifakı'nın askeri üsleri ve ve diğer altyapılarının kurulması da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun güvenliğine doğrudan tehditler oluşturmak için de kullanılıyor” diye konuştu.Batı’nın Rusya’ya karşı mücadelede Nazi teori ve pratiğini uygulama kararı aldığını belirten Lavrov, "Rusya Federasyonu'na karşı hibrit bir savaş ilan etmek için bu kez Nazi teori ve pratiğini seçme kararı alan Batı'nın çizgisine artık daha fazla tahammül edemeyiz. Bu savaş, Kiev'in emriyle Ukrayna askeri tarafından yürütülüyor” ifadelerini kullandı.
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sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, küba
sergey lavrov, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, küba
Lavrov: Batı, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin önünde engel
00:40 31.03.2023 (güncellendi: 01:02 31.03.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'yı Ukrayna'daki ihtilafın doğrudan katılımcısı ve çatışmaları sona erdirmenin önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba'nın resmi haber ajansı Prensa Latina’ya verdiği demeçte, Batı'nın Ukrayna'daki ihtilafın doğrudan katılımcısı ve çatışmaları sona erdirmenin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.
Lavrov, “Ukraynalı yetkililerin de ifade ettiği gibi, Ukrayna'ya sürekli artan saldırı silahlarının tedariki olmazsa kaybedecekler. Bu doğal bir itiraf. Bunun tek bir anlamı var: Batı bu savaşın doğrudan bir katılımcısı. O olmasaydı,çatışmalar uzun zaman önce sona erecekti ve 2014 darbesinin başlangıcından bu yana Ukrayna denen ülkenin Rusça konuşan halkının tamamının üzerinde ‘asılı duran’ tehditler ortadan kalkmış olacaktı” dedi.
'Rusya Federasyonu'nun güvenliğine doğrudan tehditler oluşturmak için de kullanılıyor'
Kiev rejiminin Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmak için kullanıldığına vurgu yapan Lavrov, “Bu rejim, Batı tarafından sadece bu toprakların tarihi boyunca ve modern Ukrayna'da her zaman varlığını koruyan Rus olan her şeyi yok etmek için değil, aynı zamanda bu ülkenin topraklarında Kuzey Atlantik İttifakı'nın askeri üsleri ve ve diğer altyapılarının kurulması da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun güvenliğine doğrudan tehditler oluşturmak için de kullanılıyor” diye konuştu.
Batı’nın Rusya’ya karşı mücadelede Nazi teori ve pratiğini uygulama kararı aldığını belirten Lavrov, "Rusya Federasyonu'na karşı hibrit bir savaş ilan etmek için bu kez Nazi teori ve pratiğini seçme kararı alan Batı'nın çizgisine artık daha fazla tahammül edemeyiz. Bu savaş, Kiev'in emriyle Ukrayna askeri tarafından yürütülüyor” ifadelerini kullandı.