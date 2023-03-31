https://sputniknews.com.tr/20230331/kilicdaroglundan-abdullah-gule-ziyaret-1069008207.html
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T16:23+0300
2023-03-31T16:23+0300
2023-03-31T17:29+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
abdullah gül
chp
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Seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.Kılıçdaroğlu bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundu. Görüşme devam ediyor.CHP lideri, dün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230330/kilicdaroglu-ahmet-necdet-sezer-ile-gorusecek-1068949292.html
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kemal kılıçdaroğlu, abdullah gül, chp
kemal kılıçdaroğlu, abdullah gül, chp
Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret
16:23 31.03.2023 (güncellendi: 17:29 31.03.2023) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
Seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.
Kılıçdaroğlu bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundu. Görüşme devam ediyor.
CHP lideri, dün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.