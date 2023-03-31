https://sputniknews.com.tr/20230331/kilicdaroglundan-abdullah-gule-ziyaret-1069008207.html

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi. 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T16:23+0300

2023-03-31T16:23+0300

2023-03-31T17:29+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

abdullah gül

chp

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Seçim yaklaşırken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temaslarına devam ediyor.Kılıçdaroğlu bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir ziyarette bulundu. Görüşme devam ediyor.CHP lideri, dün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etmişti. Görüşmenin ardından Sezer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Başarılı olmasını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230330/kilicdaroglu-ahmet-necdet-sezer-ile-gorusecek-1068949292.html

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kemal kılıçdaroğlu, abdullah gül, chp