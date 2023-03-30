https://sputniknews.com.tr/20230330/kilicdaroglu-ahmet-necdet-sezer-ile-gorusecek-1068949292.html
Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek
Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek
Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i bugün saat 14.00'te ziyaret edecek. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T13:05+0300
2023-03-30T13:05+0300
2023-03-30T13:05+0300
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kemal kılıçdaroğlu, ahmet necdet sezer
kemal kılıçdaroğlu, ahmet necdet sezer
Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüşecek
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Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i bugün saat 14.00'te ziyaret edecek.