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Kayak kazası davasında Gwyneth Paltrow'a 1 dolar tazminat ödenmesine karar verildi
Kayak kazası davasında Gwyneth Paltrow'a 1 dolar tazminat ödenmesine karar verildi
Oscar, Altın Küre, Emmy ödüllü Gwyneth Paltrow'un karıştığı kayak kazasıyla ilgili davada mahkeme, ünlü oyuncuya 1 dolar tazminat ödenmesine karar kıldı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T15:16+0300
2023-03-31T15:17+0300
yaşam
gwyneth paltrow
tazminat davası
kayak
kaza
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Davaya konu olan kayak kazası, 2016'da ABD'nin Utah eyaletindeki bir kayak tesisinde meydana geldi.Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un kayak yaparken kendisine çarparak kalıcı travmatik beyin hasarına ve 4 kaburga kemiği kırığına neden olduğu iddiasıyla 76 yaşındaki emekli optometrist (görme bozukluklarını teşhis ve tedavi eden) Terry Sanderson, 3.1 milyon dolarlık dava açtı. Buna karşılık olarak da Paltrow, kazaya neden olan tarafın aslında Sanderson olduğu iddiası ve 1 dolarlık sembolik tazminat talebiyle karşı dava açtı. 3.1 milyon dolarlık davası reddedilen Sanderson, bu kez 300 bin dolarlık ikinci bir tazminat davası başvurusunda bulundu.Davanın perşembe günü gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme, Paltrow'un suçsuz olduğuna hükmetti.Sanderson'ın avukatı Robert Sykes, duruşmada verdiği ifadede "Müvekkilim o gece eve bambaşka biri olarak döndü. Terry o dağdan inmeye çalışsa da aslında bir yanı orada kaldı. Terry'nin o yanı sonsuza dek o dağda kalacak" dedi. Paltrow'un avukatı Steve Owens ise müvekkilinin konuyu mahkeme dışında uzlaşmaya kavuşturma gibi bir seçeneğinin olduğunu ancak bunu yapmadığını kabul ederken, böylesi bir yolu tercih etmiş olsaydı ünlü oyuncunun çocuklarına olumsuz bir örnek teşkil edeceğini belirtti ve ekledi:İnternette canlı yayınlanan duruşma sosyal medya kullanıcılarınca da yakından takip edildi. Yapılan bazı paylaşımlarda Sanderson'ın avukatı VanOrman'ın sorduğu soruların garipliğine dikkat çekildi. Bahse konu olan vakalardan birinde avukat VanOrman, Paltrow'a 1 dolarlık sembolik tazminat talebinin, Taylor Swift'in eski DJ David Mueller hakkında 'darp ve cinsel saldırı' suçlamasıyla aynı miktarda tazminat talebiyle 2017'de açtığı davaya bir gönderme olup olmadığını sordu. Paltrow ise söz konusu davadan haberi olmadığını, Taylor Swift ile yakın arkadaş dahi olmadıklarını söyleyerek yanıt verdi. Paltrow’un Apple ve Moses Martin isimli çocuklarından alınan ifadeler de mahkemeye sunuldu. Olay tarihinde 11-12 yaşlarında olduğu belirtilen Apple, annesinin kaza sonrasında 'şoka girdiğini' belirterek, "Yanımıza geldiğinde şokta olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorduğumda ise 'bir ş...z bana çarptı, direkt sırtıma çarptı' diye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.Sanderson'ın avukatı Paltrow’un boyu, topuklu ayakkabıları ve kayak kıyafetleriyle ilgilenirken, ünlü oyuncunun avukatı ise mahkemeye Sanderson'ın kaza sonrasında Facebook üzerinden paylaştığı fotoğrafları sundu. Fotoğraflarda Sanderson'ın Amazonlarda yüzerken ve Peru'da yaptığı yürüyüş sırasında bir geyikle birlikte çekilmiş bir görüntüleri yer aldı. Paltrow’un mahkemeye sunduğu kanıtlar, Sanderson'ın kaza nedeniyle 'bir daha asla eskisi gibi olamayacağı' yönündeki iddialarıyla çeliştiği şeklinde yorumlandı.Mahkeme, Paltrow'a 1 dolarlık tazminat ödenmesinin yanı sıra, dava giderleri ve avukat masraflarının da Sanderson tarafından karşılanmasına hükmetti.
https://sputniknews.com.tr/20230328/paltrowun-kayak-kazasinda-yaralama-iddiasina-cevabi-dile-dustu-ben-de-yarim-kayak-gunu-kaybettim-1068847698.html
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gwyneth paltrow, tazminat davası, kayak, kaza
gwyneth paltrow, tazminat davası, kayak, kaza

Kayak kazası davasında Gwyneth Paltrow'a 1 dolar tazminat ödenmesine karar verildi

15:16 31.03.2023 (güncellendi: 15:17 31.03.2023)
© AP Photo / Rick BowmerGwyneth Paltrow
Gwyneth Paltrow - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
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Oscar, Altın Küre, Emmy ödüllü Gwyneth Paltrow'un karıştığı kayak kazasıyla ilgili davada mahkeme, ünlü oyuncuya 1 dolar tazminat ödenmesine karar kıldı.
Davaya konu olan kayak kazası, 2016'da ABD'nin Utah eyaletindeki bir kayak tesisinde meydana geldi.
Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow'un kayak yaparken kendisine çarparak kalıcı travmatik beyin hasarına ve 4 kaburga kemiği kırığına neden olduğu iddiasıyla 76 yaşındaki emekli optometrist (görme bozukluklarını teşhis ve tedavi eden) Terry Sanderson, 3.1 milyon dolarlık dava açtı.
Buna karşılık olarak da Paltrow, kazaya neden olan tarafın aslında Sanderson olduğu iddiası ve 1 dolarlık sembolik tazminat talebiyle karşı dava açtı. 3.1 milyon dolarlık davası reddedilen Sanderson, bu kez 300 bin dolarlık ikinci bir tazminat davası başvurusunda bulundu.
Davanın perşembe günü gerçekleşen karar duruşmasında mahkeme, Paltrow'un suçsuz olduğuna hükmetti.
Sanderson'ın avukatı Robert Sykes, duruşmada verdiği ifadede "Müvekkilim o gece eve bambaşka biri olarak döndü. Terry o dağdan inmeye çalışsa da aslında bir yanı orada kaldı. Terry'nin o yanı sonsuza dek o dağda kalacak" dedi.
Paltrow'un avukatı Steve Owens ise müvekkilinin konuyu mahkeme dışında uzlaşmaya kavuşturma gibi bir seçeneğinin olduğunu ancak bunu yapmadığını kabul ederken, böylesi bir yolu tercih etmiş olsaydı ünlü oyuncunun çocuklarına olumsuz bir örnek teşkil edeceğini belirtti ve ekledi:
"Mevzu para değil. Buradaki asıl konumuz, müvekkilimin çocuklarını bir araya getirmeye çalıştığı bir ilişki için çok hassas olan bir zamanı mahvetmekle ilgili."
İnternette canlı yayınlanan duruşma sosyal medya kullanıcılarınca da yakından takip edildi. Yapılan bazı paylaşımlarda Sanderson'ın avukatı VanOrman'ın sorduğu soruların garipliğine dikkat çekildi.
Bahse konu olan vakalardan birinde avukat VanOrman, Paltrow'a 1 dolarlık sembolik tazminat talebinin, Taylor Swift'in eski DJ David Mueller hakkında 'darp ve cinsel saldırı' suçlamasıyla aynı miktarda tazminat talebiyle 2017'de açtığı davaya bir gönderme olup olmadığını sordu. Paltrow ise söz konusu davadan haberi olmadığını, Taylor Swift ile yakın arkadaş dahi olmadıklarını söyleyerek yanıt verdi.
Paltrow’un Apple ve Moses Martin isimli çocuklarından alınan ifadeler de mahkemeye sunuldu. Olay tarihinde 11-12 yaşlarında olduğu belirtilen Apple, annesinin kaza sonrasında 'şoka girdiğini' belirterek, "Yanımıza geldiğinde şokta olduğunu fark ettim. Ne olduğunu sorduğumda ise 'bir ş...z bana çarptı, direkt sırtıma çarptı' diye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
Sanderson'ın avukatı Paltrow’un boyu, topuklu ayakkabıları ve kayak kıyafetleriyle ilgilenirken, ünlü oyuncunun avukatı ise mahkemeye Sanderson'ın kaza sonrasında Facebook üzerinden paylaştığı fotoğrafları sundu. Fotoğraflarda Sanderson'ın Amazonlarda yüzerken ve Peru'da yaptığı yürüyüş sırasında bir geyikle birlikte çekilmiş bir görüntüleri yer aldı. Paltrow’un mahkemeye sunduğu kanıtlar, Sanderson'ın kaza nedeniyle 'bir daha asla eskisi gibi olamayacağı' yönündeki iddialarıyla çeliştiği şeklinde yorumlandı.
Mahkeme, Paltrow'a 1 dolarlık tazminat ödenmesinin yanı sıra, dava giderleri ve avukat masraflarının da Sanderson tarafından karşılanmasına hükmetti.
Gwyneth Paltrow - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
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Paltrow'un kayak kazasında yaralama iddiasına cevabı dile düştü: Ben de yarım kayak günü kaybettim
28 Mart, 14:20
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