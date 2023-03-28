https://sputniknews.com.tr/20230328/paltrowun-kayak-kazasinda-yaralama-iddiasina-cevabi-dile-dustu-ben-de-yarim-kayak-gunu-kaybettim-1068847698.html

Paltrow'un kayak kazasında yaralama iddiasına cevabı dile düştü: Ben de yarım kayak günü kaybettim

Paltrow'un kayak kazasında yaralama iddiasına cevabı dile düştü: Ben de yarım kayak günü kaybettim

Hollywood yıldızlarının taraf olduğu davalar dizisinin son bölümünde, Oscar, Altın Küre, Emmy ödüllü aktris Gwyneth Paltrow'un karıştığı kayak kazasıyla ilgili... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T14:20+0300

2023-03-28T14:20+0300

2023-03-28T14:40+0300

yaşam

gwyneth paltrow

kayak

mahkeme

kaza

dava

tazminat davası

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ABD'de emekli optometrist (görme bozukluklarını teşhis ve tedavi eden) Terry Sanderson, 2016'da Utah eyaletinin çok lüks bir tesisinde kayak yaparken Gwyneth Paltrow'un kendisine çarparak kalıcı travmatik beyin hasarına neden olduğu iddiasıyla 3.1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Asıl Sanderson'un kendisine çarptığı iddiasıyla karşı dava açan Hollywood yıldızı, bir dolarlık sembolik tazminat ve mahkeme masraflarının geri ödenmesini istedi. 3.1 milyon dolarlık davası reddedilen Sanderson'ın daha sonra 300 bin dolar tazminat talep ettiği ikinci dava bu ay başladı.Sanderson tarafından 'kontrolsüz şekilde çok hızlı kayak yaparken çarpmak, sert şekilde yere düşürmesi, bayılması, beyin hasarı alması, dört kaburga kemiğinin kırılması ve diğer ciddi yaralamaya neden olmak, ama hiçbir şey olmamış gibi kalkıp uzaklaşmakla' suçlanan Paltrow, duruşmalarda olayı kendi perspektifinden anlattı.'Cinsel saldırıya uğradığımı düşündüm'Asıl Sanderson'ın kendisine çarptığını söyleyen ABD'li oyuncu, 'bir kayakçının arkadan gelip kayaklarını bacaklarının arasına iterek bacaklarını açmaya zorladığını, aynı zamanda vücuduyla da arkadan baskı yaptığını, bu yüzden cinsel saldırıya uğradığını düşündüğünü' dile getirdi. Sanderson'ın avukatının "Size cinsel saldırı olduğunu düşündüren ne" sorusu üzerine Paltrow "Garip bir homurdanma sesi ve arkamdan bastıran bir vücut vardı, bu yüzden neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Aklımdan hızla bir sürü şey geçiyordu. Bu 'bir şaka mı', 'birisi sapık bir şey mi yapıyor', 'çok tuhaf' diye düşündüm" yanıtını verdi. Aktris, 'Sanderson'ı hiçbir şekilde cinsel tacizle suçlamadığını, ancak o sırda arkasında neler döndüğünü çalıştığını' söyledi.İşte 'Sanderson'ın yol açtığı kayıp' Paltrow'un "Sanderson'ın size dava açmasının adil olmadığına ve çok pahalı bir tatilin keyfini çıkarmanızı engellediğine mi inanıyorsunuz" sorusuna dudaklarını büzerek "Yani yarım kayak günü kaybettik" diye yanıt vermesinin videosu ise sosyal medyada viral olup alaycı paylaşımları tetikledi. Meslektaşları Instagram'da tiye aldıABD'li aktris Busy Philipps, yazar-aktris Jen Tullocok ile kokteyl kadehleri tokuşturduğu özçekimi Instagram'da paylaşırken, "Yani yarım kayak günü kaybettik" diye yazmayı ihmal etmedi.'Düşüncelerimiz ve dualarımız seninle'Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Paltrow için "Düşüncelerimiz ve dualarımız seninle" mesajını attı.İçlerinden biri "@GwynethPaltrow, yarım kayak gününüzü mü kaybettiniz?! Oh, lütfen bunu savaştan ya da doğal afetlerden evlerini kaybeden ya da sevdiklerini kaybeden insanlara anlatın. Benim için bir nehir kadar çılgınca ağla" diye sinirlendi.'Bu yüzden isyanlar çıktı'Ateşli bir protestonun görüntülerini paylaşan bir diğer kullanıcı, "Gwyneth Paltrow'un 70'li yaşlarda sıradan bir vatandaşın yamaçlarda yoluna çıkma küstahlığını göstermesinden sonra telafi edilemez şekilde 'yarım kayak günü' kaybettiği haberine kızan protestocuların çarpıcı görüntüleri" diye yazdı.'Hangisiyle empati kuracağımızı şaşırdık'Sanderson'ın kazada ağır yaralanması nedeniyle şarap tadımından zevk alamaz hale geldiğine dair iddiasını hatırlayan başka bir kullanıcı, “İnsan Gwyneth Paltrow davasını kavramaya çalışırken, kiminle empati kuracağını seçmekte zorlanıyor. Gwyneth yarım kayak günü kaybetti, davacı artık şarap tadımlarının keyfini çıkaramıyor. Evrende daha önce böyle bir ıstırap deneyimlendi mi" diye sordu. 'Kan donduran bir çığlık duydum'76 yaşındaki emekli optometrist ise mahkemedeki ifadesinde "Yokuştaki 'yavaşla' tabelalarını geçtikten hemen sonra kan donduran bir çığlık duydum. Sanki biri kontrolden çıkmış ve ağaca çarpıp ölmek üzereymiş gibiydi. Ardından arkamdan o kadar sert çarpıldım ki... ciddi, ciddi bir tokat gibiydi. Havaya fırladım, çok fazla kar vardı, uçuyordum. En son hatırladığım, her şey kararmıştı" dedi. Suçlamaları kesin dille reddeden 50 yaşındaki Paltrow, şirketi Goop aracılığıyla sahte bilime dayalı kanıtlanmamış tedavileri teşvik ettiği gerekçesiyle bilim camiası ve tıp uzmanlarının da tepkisini üzerine toplamış durumda.

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gwyneth paltrow, kayak, mahkeme, kaza, dava, tazminat davası