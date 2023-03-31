https://sputniknews.com.tr/20230331/halk-otobusu-minibus-ile-carpisti-1068993401.html
Halk otobüsü minibüs ile çarpıştı
Halk otobüsü minibüs ile çarpıştı
Bursa’da yolcu dolu halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan aniden çıkan servis aracının çarpmasıyla savruldu. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T11:40+0300
2023-03-31T11:40+0300
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türkiye
bursa
halk otobüsü
kaza
video
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Merkez Osmangazi İlçesinde yolcuları taşıyan halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu. Kazanın etkisiyle sarsılan otobüs şoförü aracı durdurmayı başarırken, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230330/otobuste-bos-koltuk-kavgasi-1068956066.html
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Halk otobüsü minibüs ile çarpıştı
Halk otobüsü minibüs ile çarpıştı
2023-03-31T11:40+0300
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bursa, halk otobüsü, kaza, video
bursa, halk otobüsü, kaza, video
Halk otobüsü minibüs ile çarpıştı
11:40 31.03.2023 (güncellendi: 12:11 31.03.2023) Abone ol
Bursa’da yolcu dolu halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken tali yoldan aniden çıkan servis aracının çarpmasıyla savruldu.
Merkez Osmangazi İlçesinde yolcuları taşıyan halk otobüsü cadde üzerinde seyir halindeyken, yan yoldan gelen servis aracının çarpmasıyla savruldu.
Kazanın etkisiyle sarsılan otobüs şoförü aracı durdurmayı başarırken, şans eseri yolculardan yaralanan olmadı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, otobüsteki panik anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.