https://sputniknews.com.tr/20230330/otobuste-bos-koltuk-kavgasi-1068956066.html
Otobüste boş koltuk kavgası
Otobüste boş koltuk kavgası
Büyükçekmece’de otobüste bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması yolcular arasında tartışmaya neden oldu. Koltuğu boş bırakan kadın kendisine... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T15:03+0300
2023-03-30T15:03+0300
2023-03-30T15:03+0300
türkiye
istanbul
otobüs
kavga
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İstanbul'da Büyükçekmece-Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde tartışma yaşandı.Yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakarak yeni binen yolcuların oturmasını engelledi. Bu duruma sinirlenen bir başka yolcu kadın ise tepki gösterdi. İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, “Utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca’da yolacağım kınalı kafa” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230330/usakta-bir-kadin-erkek-arkadasini-bicakla-oldurdu-1068933889.html
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Otobüste boş koltuk kavgası
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Büyükçekmece’de otobüste bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması yolcular arasında tartışmaya neden oldu. Koltuğu boş bırakan kadın kendisine tepki gösteren kadına, “Seni yolacağım, kınalı kafa” diyerek hakaret etti.
İstanbul'da Büyükçekmece-Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde tartışma yaşandı.
Yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakarak yeni binen yolcuların oturmasını engelledi. Bu duruma sinirlenen bir başka yolcu kadın ise tepki gösterdi.
İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, “Utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca’da yolacağım kınalı kafa” dedi.