https://sputniknews.com.tr/20230330/otobuste-bos-koltuk-kavgasi-1068956066.html

Otobüste boş koltuk kavgası

Otobüste boş koltuk kavgası

Büyükçekmece’de otobüste bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması yolcular arasında tartışmaya neden oldu. Koltuğu boş bırakan kadın kendisine... 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T15:03+0300

2023-03-30T15:03+0300

2023-03-30T15:03+0300

türkiye

istanbul

otobüs

kavga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1e/1068955883_0:0:290:164_1920x0_80_0_0_af9072c22823344a12037b9b24ced305.jpg

İstanbul'da Büyükçekmece-Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde tartışma yaşandı.Yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakarak yeni binen yolcuların oturmasını engelledi. Bu duruma sinirlenen bir başka yolcu kadın ise tepki gösterdi. İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, “Utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca’da yolacağım kınalı kafa” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230330/usakta-bir-kadin-erkek-arkadasini-bicakla-oldurdu-1068933889.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, otobüs, kavga