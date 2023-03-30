https://sputniknews.com.tr/20230330/usakta-bir-kadin-erkek-arkadasini-bicakla-oldurdu-1068933889.html
Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
Uşak'ta kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T07:50+0300
2023-03-30T07:50+0300
2023-03-30T07:50+0300
türkiye
uşak
kadın
erkek
cinayet
erkek arkadaş
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Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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uşak, kadın, erkek, cinayet, erkek arkadaş
uşak, kadın, erkek, cinayet, erkek arkadaş
Uşak'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
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Uşak'ta kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katındaki dairede Z.K. (27) ile erkek arkadaşı Adem Alagöz (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.K. mutfaktan aldığı bıçakla Alagöz'ü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alagöz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.