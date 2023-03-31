https://sputniknews.com.tr/20230331/gulsenin-avukatindan-adaylik-iddialarina-yalanlama-yeri-meclis-degil-sahne-1068994544.html
Gülşen'in avukatından adaylık iddialarına yalanlama: 'Yeri meclis değil sahne'
Gülşen'in avukatından adaylık iddialarına yalanlama: 'Yeri meclis değil sahne'
Gülşen'in avukatı Emek Emre, Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddialarını yalanladı. Emre, "Gülşen yerinin meclis değil sahne olduğunun... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T11:55+0300
2023-03-31T11:55+0300
2023-03-31T11:55+0300
2023 türkiye seçimleri
gülşen
aday
yalanlama
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Şarkıcı Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca şarkıcının seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü. Söylentilerin ardından Gülşen'in avukatı Emek Emre bir açıklama yaptı.'Seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek'Habertürk'te yer alan habere göre, milletvekili adaylığı iddialarını yalanlayan avukat Emek Emre, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Gülşen, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin kaydedilip sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmiş ve Ağustos 2022'de tutuklanmıştı. Dört gün Bakırköy Cezaevi'nde kalan şarkıcı “konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla” tahliye edilmişti.Savcı, 1 Mart'ta görülen davada Gülşen hakkında mütalaasını verdi. Savcı, şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.
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gülşen, aday, yalanlama
Gülşen'in avukatından adaylık iddialarına yalanlama: 'Yeri meclis değil sahne'
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Gülşen'in avukatı Emek Emre, Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddialarını yalanladı. Emre, "Gülşen yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor" dedi.
Şarkıcı Gülşen'e CHP'den milletvekili adaylığı teklifi yapıldığı iddia edildi. Ayrıca şarkıcının seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyeceği ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar vereceği öne sürüldü. Söylentilerin ardından Gülşen'in avukatı Emek Emre bir açıklama yaptı.
'Seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek'
Habertürk'te yer alan habere göre, milletvekili adaylığı iddialarını yalanlayan avukat Emek Emre, "Gülşen siyaseti düşünmüyor ve yerinin meclis değil sahne olduğunun altını çiziyor. Sanatçı seçimlere kadar Türkiye'ye gelmeyecek ve seçim sonuçlarına göre ülkeye dönüp dönmeyeceğine karar verecek" ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
Gülşen, Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin kaydedilip sosyal medyada yayınlanmasının ardından hedef gösterilmiş ve Ağustos 2022'de tutuklanmıştı. Dört gün Bakırköy Cezaevi'nde kalan şarkıcı “konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla” tahliye edilmişti.
Savcı, 1 Mart'ta görülen davada Gülşen hakkında mütalaasını verdi. Savcı, şarkıcı hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.