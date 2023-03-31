https://sputniknews.com.tr/20230331/bakan-kirisci-tarimsal-destekleme-odemesi-bugun-1068990708.html

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemesi bugün

Bakan Kirişci: Tarımsal destekleme ödemesi bugün

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaklaşık 1,7 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün yapılacağını bildirdi 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T11:09+0300

2023-03-31T11:09+0300

2023-03-31T11:09+0300

ekonomi

vahit kirişçi

tarım ve orman bakanlığı

çiftçi

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Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 1 milyar 653 milyon 871 bin liranın bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.Bakan Kirişci, paylaşımında, "1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.Paylaşımda, destekleme ödemesinin ayrıntılarına ilişkin infografik de yer aldı.Buna göre, 1 milyar 520 milyon 671 bin 781 liralık buzağı desteği, 117 milyon 285 bin 356 liralık fark ödemesi desteği (hububat, baklagil, dane mısır), 13 milyon 546 bin 541 liralık biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği, 1 milyon 564 bin 390 liralık mazot ve gübre desteği ve 803 bin 628 liralık sertifikalı fidan kullanım desteği verilecek.

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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, çiftçi