https://sputniknews.com.tr/20230331/botas-nisan-ayinda-elektrik-uretim-amacli-dogalgaza-yuzde-16-indirim-uygulanacak-1068990408.html

BOTAŞ: Nisan ayında elektrik üretim amaçlı doğalgaza yüzde 16 indirim uygulanacak

BOTAŞ: Nisan ayında elektrik üretim amaçlı doğalgaza yüzde 16 indirim uygulanacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16.67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 20.01... 31.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-31T10:51+0300

2023-03-31T10:51+0300

2023-03-31T11:00+0300

ekonomi

türkiye

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

doğalgaz

elektrik

indirim

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BOTAŞ'ın internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Doğalgazda nisan geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230329/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-grup-toplantisinda-aciklamalarda-bulunuyor-1068894173.html

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türkiye, botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), doğalgaz, elektrik, indirim