Alev alev yanan sürücüsüz araç metrelerce ilerleyip direğe çarptı

Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde yer alan San Pedro şehrinde alev topuna dönen araç paniğe neden oldu.



Sürücünün yangını fark ederek araçtan hemen inmesinin ardından araç, yanar halde metrelerce yol gitti.



Bir direğe çarparak durabilen araç, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.



Yetkililer, olay da ölen ya da yaralana olmadığını ifade ederek, yangının araçtaki mekanik bir arıza sonucu çıktığını açıkladı.