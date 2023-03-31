https://sputniknews.com.tr/20230331/alev-alev-yanan-surucusuz-arac-metrelerce-ilerleyip-direge-carpti--1068989790.html
Alev alev yanan sürücüsüz araç metrelerce ilerleyip direğe çarptı
Alev alev yanan sürücüsüz araç metrelerce ilerleyip direğe çarptı
Meksika’da alev alarak yanan sürücüsüz araç, metrelerce ilerleyerek direğe çarptı. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T10:49+0300
2023-03-31T10:49+0300
2023-03-31T10:49+0300
dünya
video
meksika
sürücüsüz araç
alev almak
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Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde yer alan San Pedro şehrinde alev topuna dönen araç paniğe neden oldu.Sürücünün yangını fark ederek araçtan hemen inmesinin ardından araç, yanar halde metrelerce yol gitti.Bir direğe çarparak durabilen araç, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.Yetkililer, olay da ölen ya da yaralana olmadığını ifade ederek, yangının araçtaki mekanik bir arıza sonucu çıktığını açıkladı.
meksika
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Alev alev yanan sürücüsüz araç metrelerce ilerleyip direğe çarptı
Alev alev yanan sürücüsüz araç metrelerce ilerleyip direğe çarptı
2023-03-31T10:49+0300
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video, meksika, sürücüsüz araç, alev almak, видео
video, meksika, sürücüsüz araç, alev almak, видео
Alev alev yanan sürücüsüz araç metrelerce ilerleyip direğe çarptı
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Meksika’da alev alarak yanan sürücüsüz araç, metrelerce ilerleyerek direğe çarptı.
Meksika’nın kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletinde yer alan San Pedro şehrinde alev topuna dönen araç paniğe neden oldu.
Sürücünün yangını fark ederek araçtan hemen inmesinin ardından araç, yanar halde metrelerce yol gitti.
Bir direğe çarparak durabilen araç, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Yetkililer, olay da ölen ya da yaralana olmadığını ifade ederek, yangının araçtaki mekanik bir arıza sonucu çıktığını açıkladı.