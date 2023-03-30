https://sputniknews.com.tr/20230330/tekirdagda-parfum-fabrikasinda-yangin--1068931853.html
Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın
Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T03:36+0300
2023-03-30T03:36+0300
2023-03-30T03:36+0300
türkiye
tekirdağ
çerkezköy
parfüm
fabrika
yangın
itfaiye
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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler deponun büyük bölümünü sardı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-bolgesi-iskenderunda-firtina-deniz-tasti-yangin-cikti-1068913787.html
türkiye
tekirdağ
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tekirdağ, çerkezköy, parfüm, fabrika, yangın, itfaiye
tekirdağ, çerkezköy, parfüm, fabrika, yangın, itfaiye
Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler deponun büyük bölümünü sardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.