https://sputniknews.com.tr/20230330/tekirdagda-parfum-fabrikasinda-yangin--1068931853.html

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'da parfüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir parfüm fabrikasında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-30T03:36+0300

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türkiye

tekirdağ

çerkezköy

parfüm

fabrika

yangın

itfaiye

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevler deponun büyük bölümünü sardı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-bolgesi-iskenderunda-firtina-deniz-tasti-yangin-cikti-1068913787.html

türkiye

tekirdağ

çerkezköy

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tekirdağ, çerkezköy, parfüm, fabrika, yangın, itfaiye