https://sputniknews.com.tr/20230329/deprem-bolgesi-iskenderunda-firtina-deniz-tasti-yangin-cikti-1068913787.html

Deprem bölgesi İskenderun'da fırtına: Deniz taştı, yangın çıktı

Deprem bölgesi İskenderun'da fırtına: Deniz taştı, yangın çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremden sonra sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma nedeniyle fırtınada deniz bir kez daha taştı. Yağmur ve... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T16:54+0300

2023-03-29T16:54+0300

2023-03-29T16:54+0300

türkiye

iskenderun

deniz

fırtına

sel

yangın

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok zarar verdiği şehirlerden Hatay'ın İskenderun ilçesini bu kez fırtına vurdu. Depremde sahil şeridinde zeminde yaşanan çökme ve sıvılaşma sonrası kuvvetli rüzgar ve fırtınalarda deniz taşması yaşanmaya başladı. Daha öncede iki kez denizin taştığı sahil şeridi ve Atatürk Bulvarında bugün tekrarı yaşandı. Meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar ve fırtına denizde devasa dalgalar oluşturdu. Sahil şeridini su basması ve dalgalarla birlikte su altında kalan bir kafede elektrik kontağından yangın çıktı.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinin bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Sahil kıyısındaki bir başka kafe de fırtınanın şiddetlenmesi ile dalgaların hedefi oldu, çalışanlar da zor anlar yaşadı. İskenderun körfezinde yaşanan şiddetli fırtınanın bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.

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