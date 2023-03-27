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https://sputniknews.com.tr/20230327/mart-kapidan-baktirdi-hava-sicakliklarinda-ani-dusus-etkili-olacak-carsamba-gunune-dikkat-1068786159.html
Mart 'kapıdan baktırdı': Hava sıcaklıklarında ani düşüş etkili olacak, çarşamba gününe dikkat
Mart 'kapıdan baktırdı': Hava sıcaklıklarında ani düşüş etkili olacak, çarşamba gününe dikkat
'Mart kapıdan baktırdı' dedirtecek günler geliyor. Çarşambadan itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşüyor. Meteoroloji'nin 27 Mart tarihli 5 günlük hava... 27.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-27T06:21+0300
2023-03-27T06:21+0300
türkiye
mart
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava sıcaklığı
yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Çankırı ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MarmaraParçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 8°C, 23°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 3°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 9°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 11°C, 22°CParçalı bulutluMUĞLA 6°C, 18°CParçalı bulutluAkdenizParçalı, doğusu çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Adana ile Gaziantep'in batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 12°C, 19°CParçalı bulutluHATAY 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıK.MARAŞ 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 3°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 10°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 5°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS 4°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA 6°C, 18°CParçalı ve çok bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, (G.Antep ve Kilis hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADIYAMAN 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıDİYARBAKIR 12°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıGAZİANTEP 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
https://sputniknews.com.tr/20230326/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-cig-tehlikesi-ve-toz-tasinimi-uyarisi-1068768312.html
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mart, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, yağış
mart, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava sıcaklığı, yağış

Mart 'kapıdan baktırdı': Hava sıcaklıklarında ani düşüş etkili olacak, çarşamba gününe dikkat

06:21 27.03.2023
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
© AA / Serhat Çağdaş
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'Mart kapıdan baktırdı' dedirtecek günler geliyor. Çarşambadan itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşüyor. Meteoroloji'nin 27 Mart tarihli 5 günlük hava durumu raporunda yer alan verilere göre botların ve montların dolaplardan geri çıkarılması gerekebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgelerinin, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya, Çankırı ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 6°C, 18°C
Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı, doğusu çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Adana ile Gaziantep'in batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, (Malatya hariç) bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, (G.Antep ve Kilis hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADIYAMAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
yağmur, sağanak, yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2023
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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı
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