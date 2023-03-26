https://sputniknews.com.tr/20230326/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-cig-tehlikesi-ve-toz-tasinimi-uyarisi-1068768312.html

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada Doğu Karadeniz ile... 26.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-26T12:57+0300

2023-03-26T12:57+0300

2023-03-26T12:57+0300

türkiye

meteoroloji

sağanak yağış

çığ

toz taşınımı

uyarı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/17/1060304824_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_0ec7b92ee090516845f458847414d4b7.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riskine de dikkat çekiliyor.Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğuna işaret ediliyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de söyleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, sağanak yağış, çığ, toz taşınımı, uyarı