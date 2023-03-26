https://sputniknews.com.tr/20230326/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-cig-tehlikesi-ve-toz-tasinimi-uyarisi-1068768312.html
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada Doğu Karadeniz ile... 26.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-26T12:57+0300
2023-03-26T12:57+0300
2023-03-26T12:57+0300
türkiye
meteoroloji
sağanak yağış
çığ
toz taşınımı
uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riskine de dikkat çekiliyor.Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğuna işaret ediliyor.Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de söyleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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meteoroloji, sağanak yağış, çığ, toz taşınımı, uyarı
meteoroloji, sağanak yağış, çığ, toz taşınımı, uyarı
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış, çığ tehlikesi ve toz taşınımı uyarısı
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Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da çığ tehlikesine ve deprem bölgesini içeren Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riskine de dikkat çekiliyor.
Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Tunceli, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğuna işaret ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de söyleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.