Tayvan liderinin ABD ziyareti: Çin'den 'ciddi cepheleşme' uyarısı geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:09
2 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ankara'da seçim için kurulan ittifakların görüşme trafiği hızlandı
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
13:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye kendi evinde Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu
14:06
48 dk
ANLAT BANA
İstanbullu spor yapıyor mu? Gençler ne istiyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail'de ötelenen yargı reformu ve bölgesel etkileri
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Bahçeli'nin 'ortak liste' vetosu dengeleri değiştirir mi?
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
20:36
2 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
20:42
3 dk
Z RAPORU
Liderlerin ziyaret trafiği
20:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek Ali Çağatay'ın sorularını cevaplıyor
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime giderken ittifaklarda neler oluyor?
09:02
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
12 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:23
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
58 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230330/tayvan-liderinin-abd-ziyareti-cinden-ciddi-cephelesme-uyarisi-geldi-1068934428.html
Tayvan liderinin ABD ziyareti: Çin'den 'ciddi cepheleşme' uyarısı geldi
Tayvan liderinin ABD ziyareti: Çin'den 'ciddi cepheleşme' uyarısı geldi
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaretinin ilişkilerde ciddi cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulundu. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T08:09+0300
2023-03-30T08:09+0300
dünya
abd
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067961878_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_17a48274435a9cadb45cce7a004db0be.jpg
Çin'in Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Şu Şueyüen, Tsai'nin New York'a varışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Tsai'nin daha önce ABD'ye "transit ziyaretler" yapmış olmasının emsal kabul edilemeyeceğini, bunun Pekin'in tepkisini azaltmayacağını belirtti.Tayvan sorununun, Çin'in temel çıkarının merkezi ve ABD ile ikili ilişkilerde aşılmaması gereken "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Şu, "İster Tayvan liderleri ABD'ye gelsin, ister ABD liderleri Tayvan'ı ziyaret etsin, bu, Çin-ABD ilişkilerinde, tekrar ediyorum, ciddi, ciddi cepheleşmeye yol açabilir." dedi.Şu, Washington'ın Tayvan liderlerinin geçmişte de ABD'ye geldiklerini anımsatarak Çin’in aşırı tepki vermesini gerektirecek bir durum bulunmadığını söylemesine karşılık olarak, "Geçmişteki hatalar emsal oluşturamaz, bu tepkimizi azaltmayacaktır." ifadesini kullandı.ABD'nin Tayvan ile üst düzey temasları artırarak ve Ada'ya daha fazla silah satarak meseleyi giderek önemli hale getirdiğini savunan Şu, "Bu bir tehdit değil; Çin hükümeti, 'tek Çin' ilkesinin ihlaline tepki vermek zorundadır." diye konuştu.Tsai'nin ziyaretleriTayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için dün yola çıkmıştı.Tayvan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek.Tayvan lideri, ziyaretlerinde, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Belize Başbakanı John Briceno ile görüşecek, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Temsilcilikleri yetkilileri ile bu ülkelerde yaşayan Tayvanlılarla bir araya gelecek.Guatemala'ya gidiş yolunda ABD'nin New York şehrine uğrayacak Tsai'ye burada Hudson Enstitüsünce düzenlenecek etkinlikte ödül verileceği iddia ediliyor.Belize ziyareti dönüşünde ise Los Angeles şehrine uğrayarak Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien dün yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hâlâ devam ediyor.Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230330/abd-cinin-tayvan-liderinin-abd-temaslarina-asiri-tepki-vermesine-gerek-yok-1068933565.html
https://sputniknews.com.tr/20230329/pekin-tayvan-liderini-abd-ziyaretine-dair-uyardi-eski-tayvan-lideri-cinde-hepimiz-cinliyiz-dedi-1068912002.html
abd
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067961878_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_4f4051d80a9c2b3476535fda52f1aa08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan
abd, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan

Tayvan liderinin ABD ziyareti: Çin'den 'ciddi cepheleşme' uyarısı geldi

08:09 30.03.2023
© AP Photo / Andy WongABD Çin, ABD Çin bayrak
ABD Çin, ABD Çin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AP Photo / Andy Wong
Abone olTelegram
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD'yi ziyaretinin ilişkilerde ciddi cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.
Çin'in Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Şu Şueyüen, Tsai'nin New York'a varışının ardından düzenlediği basın toplantısında, Tsai'nin daha önce ABD'ye "transit ziyaretler" yapmış olmasının emsal kabul edilemeyeceğini, bunun Pekin'in tepkisini azaltmayacağını belirtti.
Tayvan sorununun, Çin'in temel çıkarının merkezi ve ABD ile ikili ilişkilerde aşılmaması gereken "kırmızı çizgi" olduğunu vurgulayan Şu, "İster Tayvan liderleri ABD'ye gelsin, ister ABD liderleri Tayvan'ı ziyaret etsin, bu, Çin-ABD ilişkilerinde, tekrar ediyorum, ciddi, ciddi cepheleşmeye yol açabilir." dedi.
Şu, Washington'ın Tayvan liderlerinin geçmişte de ABD'ye geldiklerini anımsatarak Çin’in aşırı tepki vermesini gerektirecek bir durum bulunmadığını söylemesine karşılık olarak, "Geçmişteki hatalar emsal oluşturamaz, bu tepkimizi azaltmayacaktır." ifadesini kullandı.
ABD'nin Tayvan ile üst düzey temasları artırarak ve Ada'ya daha fazla silah satarak meseleyi giderek önemli hale getirdiğini savunan Şu, "Bu bir tehdit değil; Çin hükümeti, 'tek Çin' ilkesinin ihlaline tepki vermek zorundadır." diye konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
DÜNYA
ABD: Çin'in Tayvan liderinin ABD temaslarına aşırı tepki vermesine gerek yok
07:38

Tsai'nin ziyaretleri

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için dün yola çıkmıştı.
Tayvan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek.
Tayvan lideri, ziyaretlerinde, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Belize Başbakanı John Briceno ile görüşecek, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Temsilcilikleri yetkilileri ile bu ülkelerde yaşayan Tayvanlılarla bir araya gelecek.
Guatemala'ya gidiş yolunda ABD'nin New York şehrine uğrayacak Tsai'ye burada Hudson Enstitüsünce düzenlenecek etkinlikte ödül verileceği iddia ediliyor.
Belize ziyareti dönüşünde ise Los Angeles şehrine uğrayarak Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.
Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien dün yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hâlâ devam ediyor.
Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
Tsai Ing-wen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
DÜNYA
Pekin, Tayvan liderini ABD transitine dair uyardı: Eski Tayvan lideri Çin'de 'hepimiz Çinliyiz' dedi
Dün, 18:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала